Ý được mệnh danh là nơi có cuộc sống tươi đẹp. Người dân ở quốc gia này có tuổi thọ trung bình hơn 80 tuổi. Những bữa ăn cân bằng, lối sống ưa vận động, tinh thần lạc quan và trái tim đầy yêu thương, gắn kết giúp Ý luôn nằm trong top 2 các quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới trong bảng xếp hạng "Healthiest Country Index" trong 2 năm (2019, 2017). Dưới đây là những cách để người Ý sống vui khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Yêu cái đẹp, giàu cảm hứng sống

Dân tộc Ý sở hữu sự tài hoa và lưu giữ kho tàng văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Quốc gia này hiện có 55 di sản UNESCO, đứng đầu thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, Ý liên tiếp nằm trong top 5 nước đông khách quốc tế nhất trong 2 năm 2017-2018.

Khiếu thẩm mỹ nổi tiếng hàng thế kỷ của người Ý góp phần đưa đất nước hình chiếc ủng trở thành biểu tượng của thế giới về phong cách thời trang và gu thẩm mỹ tinh tế. Danh xưng kinh đô thời trang thế giới hàng trăm năm nay vẫn thuộc về Milan - nơi đào tạo và phát triển nhiều nhà thiết kế danh tiếng. Hầu hết người Ý yêu cái đẹp, khi ra phố họ thường rất chỉn chu, bắt mắt từ trang phục đến đầu tóc, phụ kiện.

Người Ý yêu thích cái đẹp, có phong cách thời trang và gu thẩm mỹ.

Người dân vui vẻ, thân thiện và hiếm khi đắn đo những cái ôm thân tình cho bạn bè, đồng nghiệp. Họ sống chậm nhưng quý trọng từng giây phút, luôn lạc quan, an nhiên. Cảm hứng sống dồi dào với thái độ tích cực giúp cuộc sống của người Ý tươi đẹp, viên mãn trong mắt thế giới.

Thích vận động và gắn kết cộng đồng

Không chỉ hết mình trên sân cỏ bóng đá, người Ý còn thích thảnh thơi đi dạo. Người dân ở quốc gia này thường đi dạo vào buổi tối để thư giãn, tiêu hóa thức ăn, ngắm nhìn những công trình kiến trúc và gặp gỡ bạn bè, người thân.

Người Ý luôn xem trọng gia đình, thường xuyên tổ chức những bữa tiệc đậm chất Địa Trung Hải giữa thiên nhiên trong lành hàng tuần hoặc bất cứ khi nào có cơ hội. Những bữa tiệc còn là dịp để họ mời hàng xóm, gọi bạn bè cùng tụ tập nấu nướng, nâng ly và tán chuyện gẫu. Họ tận hưởng cuộc sống không ganh đua, bon chen mà vui vầy, hạnh phúc.

Người Ý thường tổ chức những bữa tiệc cùng gia đình, bạn bè giữa thiên nhiên trong lành.

Theo CNN (Mỹ), mối quan hệ gia đình, sự gắn kết với bạn bè và cộng đồng cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp con người sống thọ hơn. Giáo sư Lisa Berkman tại Harvard T.H. Chan School of Public Health cho biết, hoạt động xã hội phổ biến giúp chúng ta khỏe mạnh là cùng nhau thưởng thức bữa ăn.

Một nghiên cứu được công bố năm 2017 của Đại học Cagliari cho thấy, người cao tuổi đến từ Sardinia (Ý) - nơi sinh sống của những người già nhất thế giới - tham gia nhiều hoạt động xã hội và tinh thần hơn so với người già tại những khu vực khác.

Cân bằng cuộc sống từ bữa ăn

Có một câu nói để diễn tả sự cân bằng của người Ý: Italian has no sense of the dramatics (Jose Carreras) - tức người Ý không có khiếu kịch tính. Họ đón nhận và hồi đáp một cách tự nhiên, nhẹ nhàng những cơ hội và cả khó khăn mà cuộc sống ban tặng. Không dễ bị chi phối và lôi kéo vào những cảm xúc thái quá, người dân có trạng thái cân bằng, trong đó dinh dưỡng là nền tảng quan trọng.

Họ ít khi từ chối miếng bánh pizza béo ngậy, ly kem ngọt ngào hay cốc cappuccino nồng nàn nhưng sẽ cân bằng bữa ăn bằng thực đơn Địa Trung Hải đặc trưng với nhiều hải sản và nông sản bản địa như dầu olive, nho, cam, cà chua... Tại hòn đảo Sardinia thì một ít rượu vang đỏ ở địa phương giàu polyphenol mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo CNN Health, thực phẩm đóng vai trò quan trọng giúp người dân quốc gia này sống thọ, khỏe mạnh, góp phần phòng tránh bệnh tật. Họ chọn thực phẩm trồng ở địa phương, tươi ngon theo mùa, ăn nhiều rau củ và thường được chế biến tại chỗ.

Người Ý ưu tiên chọn nông sản địa phương tươi ngon như olive, nho, cam, cà chua...

Văn hóa ẩm thực này đã tồn tại hàng trăm năm, giúp đa số người Ý không bị thừa hay thiếu cân quá nhiều. Chế độ dinh dưỡng không quá kiêng khem, kỷ luật nhưng nhiều lựa chọn lành mạnh, linh hoạt, từ đó giúp họ có tâm trạng cân bằng, thoải mái mỗi ngày.

Kim Uyên