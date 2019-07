Ba lô của thương hiệu uy tín, chất liệu an toàn, trọng lượng nhẹ, thiết kế cá tính... giúp bảo vệ cột sống, chống gù lưng, tăng niềm hứng khởi đến lớp cho con.

Ba lô nhẹ, chống gù lưng

Trên thị trường hiện bày bán nhiều chủng loại ba lô với chất lượng khác nhau. Một số loại có thiết kế thiếu khoa học nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất, cộng với trọng lượng sách vở có thể khiến trẻ bị gù lưng nếu đeo trong thời gian dài, gây tổn thương xương cột sống, hệ cơ khớp.

Phụ huynh nên chú ý trọng lượng, kích thước của ba lô phù hợp với độ tuổi của trẻ. Nếu không chú ý đến tiêu chí này, cha mẹ thường tìm mua ba lô có kích thước tương đối lớn nhằm mục đích đựng nhiều sách vở hơn. Hàng ngày đến trường với chiếc ba lô không phù hợp, không tốt cho sức khỏe tổng thể của trẻ.

Ba lô quá lớn hoặc nặng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Đại diện nhãn hiệu ba lô cao cấp Clever Hippo chia sẻ, chọn ba lô cho trẻ, không đơn giản như mua dụng cụ học tập có chức năng cơ bản, phụ huynh nên chú trọng chất lượng sản phẩm an toàn, hình ảnh thiết kế hợp ý bé vì ba lô sẽ theo bé cả năm học dài. Ba lô chất lượng, thiết kế cá tính đồng hành cùng bé đến trường có thể giúp bé vui vẻ, có động lực hơn trong học tập.

Tìm hiểu kỹ nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ của ba lô góp phần bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Chất liệu an toàn, xuất xứ rõ ràng

Chị Huyền Mai (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, con gái chị năm nay vào lớp 5 và con trai sắp vào lớp 1. Từ trước đến nay, chị không quá quan tâm đến thương hiệu khi mua ba lô, cặp sách cho các con. Ba lô chỉ cần đáp ứng hai tiêu chí bền đẹp và giá tốt, xuất xứ nước nào cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu khuyến cáo, trẻ em có làn da mỏng manh, thường đổ mồ hôi do đang trong lứa tuổi phát triển, ưa vận động. Trẻ dễ bị dị ứng với chất liệu vải không an toàn, thô ráp hoặc những loại vải may ba lô có xử lý hóa chất, gây dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe của bé về lâu dài.

Ba lô không có thương hiệu uy tín thường được làm bằng chất liệu không an toàn, có thể không thấm hút mồ hôi, gây bức bí khó chịu cho trẻ. Tìm hiểu kỹ nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ của ba lô rất cần thiết. Nhà sản xuất có thương hiệu uy tín sẽ có trách nhiệm với sản phẩm và người tiêu dùng, cẩn trọng trong khâu lựa chọn vải, in ấn và các nguyên phụ liệu an toàn, thiết kế khoa học. Trẻ không bị cong vẹo cột sống, thoải mái vận động khi mang ba lô chất lượng đi học hàng ngày.

Ba lô có bản quyền hình ảnh

Đại diện nhãn hiệu ba lô cao cấp Clever Hippo chia sẻ, bên cạnh vấn đề về sức khỏe, chiếc ba lô không có thương hiệu, sao chép hình ảnh nhân vật nổi tiếng có thể phần nào ảnh hưởng đến ý thức của trẻ sau này. Các em khi lớn lên có thể sẽ phớt lờ vấn đề bản quyền vốn được nhiều quốc gia chú trọng.

Ghi nhận tại một số cửa hàng tại TP HCM cho thấy, các cửa hàng đại lý bán lẻ, kênh bán hàng online như facebook cá nhân, các mẫu ba lô có hình ảnh nhân vật nổi tiếng như Elsa, siêu nhân, người nhện... được bán với giá rẻ, thường không có bản quyền hình ảnh. Ba lô có nguồn gốc sản phẩm và bản quyền rõ ràng góp phần giáo dục trẻ trở thành công dân gương mẫu trong tương lai.

Clever Hippo là một trong những thương hiệu tiên phong mua bản quyền hình ảnh trên ba lô dành cho trẻ.

Nhãn hiệu ba lô cao cấp Clever Hippo là một trong những nhà sản xuất ba lô trong nước tiên phong trong việc mua bản quyền của các nhân vật nổi tiếng mà trẻ yêu thích như My Little Pony, Transformers... Thương hiệu đầu tư thiết kế hình ảnh sáng tạo, ấn tượng với các mẫu thiết kế độc quyền từ Australia. Mỗi hình ảnh thiết kế mang đến cho bé những người bạn nhỏ cá tính, đáng yêu, cùng bé vui đến trường mỗi ngày.

Nhãn hàng Clever Hippo thuộc Công ty Việt Tinh Anh - nhà phân phối độc quyền sản phẩm đồ chơi Lego tại Việt Nam, đối tác của các hãng đồ chơi nổi tiếng trên thế giới với hệ thống chuỗi cửa hàng My Kingdom.

An Mai