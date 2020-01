Trung Quốc“Thà tôi ngồi khóc trên xe BMW còn hơn cười trên xe đạp” đã khiến Mã Nặc nổi tiếng chỉ sau một đêm nhưng cũng vì nó mà vô số rắc rối đổ xuống đời cô.

Năm 2010, Mã Nặc (sinh năm 1988), một người mẫu vô danh đến từ Vân Nam xuất hiện trong chương trình "If You Are the One" của đài truyền hình Giang Tô. Phát ngôn của cô đã trở thành câu nói cửa miệng của nhiều cô gái trẻ Trung Quốc tôn sùng tiền bạc và vật chất.

Sau khi chương trình phát sóng, một tờ báo đã gọi Mã Nặc là "Người tôn thờ tiền bạc tàn nhẫn nhất trong lịch sử". Ngay lập tức cô gái này khởi kiện vì bị xúc phạm danh dự. Năm tháng sau, tòa án đã phạt tờ báo trên 5.000 tệ (17 triệu đồng). Thắng kiện, Mã Nặc càng trở nên nổi tiếng khi nhận được nhiều lời mời quảng cáo, đóng phim.

Mã Nặc trong một quảng cáo xe hơi năm 2010. Ảnh: qq.

Nổi tiếng từ tai tiếng, Mã Nặc luôn phải đối mặt với sự miệt thị của dư luận về lối sống của bản thân. Bất kể hình ảnh nào của cô chia sẻ lên trang cá nhân, dù không liên quan đến phát ngôn năm nào cũng nhận phải chỉ trích như "cô gái thực dụng nhất Trung Quốc" hay "kiều nữ thích xài BMW".

Thế nhưng cũng có người lại bênh vực Mã Nặc: "Những minh tinh nổi tiếng cũng luôn mong tìm người giàu có để kết hôn, chẳng qua là họ che giấu điều này thôi. Với Mã Nặc, cô ấy đã rất dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình".

Thời hoàng kim của nữ người mẫu này cũng không được lâu. Năm 2012, cô bị Tổng cục Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Trung Quốc cấm xuất hiện trên các show truyền hình bởi các phát ngôn ảnh hưởng tới giới trẻ. "Lời nói của Mã Nặc chỉ mang tính cá nhân nhưng sự nổi tiếng nhanh chóng của cô ấy đã làm cho giới trẻ hiểu nhầm rằng cứ phát ngôn gây sốc là được nổi tiếng. Bởi vậy lệnh cấm sóng phải được đưa ra mang tính răn đe", một người trong ngành quản lý văn hóa Trung Quốc thời điểm đó cho biết. Từ đó Mã Nặc im hơi lặng tiếng trên các phương tiện truyền thông.

Cuối năm 2017, cô gái trẻ bị bắt gặp ngồi trên siêu xe Ferrari 612 cùng một người đàn ông đứng tuổi ở Bắc Kinh. Nhiều người cho rằng, sau nhiều năm, giờ đích đến của cô gái này không còn là một chiếc BMW thông thường nữa. Tuy nhiên Mã Nặc chưa bao giờ bình luận về tấm ảnh cũng như xác nhận mối quan hệ với người đàn ông kia.

Sau khi bị cấm sóng toàn Trung Quốc, Mã Nặc chuyển sang vẽ tranh để thỏa đam mê nghệ thuật. Ảnh: qq.

Tháng 11/2019, sau cái chết của ca sĩ Suli Hàn Quốc, trên trang cá nhân của mình, Mã Nặc viết: "Giới showbiz đầy rẫy sự đen tối. Rất nhiều nghệ sĩ đã phải tìm đến cái chết trước áp lực và sự ác ý của dư luận". Trong bài viết này, Mã Nặc cũng không quên nhắc lại sự cố "vạ miệng" năm xưa.

Bài viết của cô sau đó liên tục bị tấn công bằng những lời dè bỉu cũng như chỉ trích. "Người thực dụng như cô có tư cách gì để lên mặt dạy đời như thế?", "Dư luận có ác ý cũng từ phát ngôn của cô mà ra thôi"... nhiều người để lại bình luận.

Trước sự việc này, Mã Nặc tiết lộ, sở dĩ năm xưa cô phát ngôn như vậy là do kịch bản được dựng sẵn của chương trình "Tôi không nghĩ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như thế. Nhiều năm qua tôi phải sống trong sự kỳ thị và phải trả giá bởi câu nói của mình".

Mã Nặc thường đưa ông nội đi dạo phố. Ảnh: qq.

Sau nhiều năm ở ẩn, Mã Nặc đã trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ và ăn mặc. Từ gợi cảm, cô chuyển hướng sang hình tượng kín đáo, thanh lịch. Vốn có đam mê hội họa, thời gian rảnh cô thường ngồi trong phòng vẽ để sáng tác tranh, đồng thời tham gia các triển lãm nghệ thuật tại Trung Quốc và nước ngoài. Cô cũng tích cực hoạt động thiện nguyện tại các nhà dưỡng lão bởi ông nội của cô đang sống tại đây.

Trong một bài phỏng vấn gần nhất, Mã Nặc cho biết: "Tôi luôn hy vọng mình có thể có một cuộc sống vật chất tốt trong tương lai. Tôi luôn chăm chỉ làm việc để mình được ngồi trên BMW thay vì xe đạp. Điều đó có gì sai?". Đồng thời cô gái này khẳng định "Giữa BMW và xe đạp, tôi sẽ chọn BMW nhưng chưa bao giờ khinh người đi xe đạp".

Vy Trang (Theo qq)