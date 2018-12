Chi phí xây dựng

Giống như các khoản đầu tư khác, tiền xây nhà cần được dự toán, quản lý kỹ để tránh cho gia chủ rơi vào tình huống đang thi công thiếu hụt tiền phải tìm chỗ vay nợ, hoàn thiện nhà nhưng dự định trang trí, sắm sửa nội thất không thực hiện được...

Theo kiến trúc sư Hồ Lê Phương (TP HCM), nếu đã có bản thiết kế chi tiết, chủ nhà nên dự trù kinh phí trên bản thiết kế, thông thường, dự toán có thể sai số 5-10%. Gia đình có thể dự phòng thêm khoảng 10-20% kinh phí cho các vấn đề phát sinh như giá vật liệu tăng trong quá trình xây dựng. Đầu tư cho chất lượng công trình từ giai đoạn đầu chọn vật liệu xây dựng giúp hạn chế tình trạng “một lần sợ tốn, bốn lần không xong”.

Khi hoạch định tài chính xây nhà, gia đình chỉ dự định chi ngân sách nhỏ cho vật liệu xây dựng. Những vật liệu rẻ nhìn đẹp nhưng thường không bền, tuổi thọ thấp khiến tốn nhiều tiền hơn về sau. Kiến trúc sư Hồ Lê Phương khuyên gia chủ đặt yếu tố bền, an toàn cho sức khỏe của vật liệu lên đầu tiên. Thanh ốp tường, thanh lót sàn, tấm vách... từ thương hiệu SCG sẽ gợi ý thêm cho gia chủ.

Ngôi nhà dù lớn hay nhỏ, đơn giản hay cầu kỳ, gia chủ cũng nên tham khảo đơn giá xây dựng tại địa phương, ước tính để có thể chủ động về ngân sách.

Đầu tư vật liệu xây dựng tốt giúp tiết kiệm chi phí xây dựng.

Phong cách thiết kế

Xác định phong cách kiến trúc là công đoạn tốn nhiều thời gian vì có thể mỗi thành viên trong gia đình lại có ý thích riêng. Chủ nhà cần dành tối thiểu 2 tháng cho giai đoạn thiết kế, trao đổi với kiến trúc sư. Căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật, bối cảnh công trình, môi trường xung quanh... kiến trúc sư sẽ tư vấn để đưa ra thiết kế hợp lý nhất.

Tùy hoàn cảnh cụ thể và sở thích, chủ nhà có thể lựa chọn phong cách hiện đại, đương đại, tối giản, Á Đông, cổ điển, tân cổ điển, công nghiệp, art deco, vintage... Dù thiết kế theo phong cách nào, ngôi nhà cũng cần đảm bảo một số tiêu chí để đạt được độ hài hòa.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền (CEO Cát Mộc Group) cho biết, nhà cần được thiết kế để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tạo cảm giác không gian rộng hơn, tiết kiệm năng lượng. Gia chủ nên lưu ý vật liệu xây dựng bởi màu sắc, kiểu dáng hay công dụng của chúng thể hiện nhiều phong cách. Ví dụ vật liệu màu gỗ phù hợp với phong cách cổ điển, Á Đông; trong khi vật liệu màu đen hay trắng vừa vặn với phong cách hiện đại, tối giản.

Gia chủ nên cân nhắc lựa chọn vật liệu, phong cách thiết kế của ngôi nhà để phù hợp với sở thích.

Lựa chọn vật liệu

Vật liệu xây dựng cần thỏa mãn ba tiêu chí quan trọng gồm tốt cho sức khỏe, an toàn và linh hoạt. Nhà trước hết phải an toàn cho sức khỏe các thành viên, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Bên cạnh những nguyên tắc căn bản về thiết kế an toàn, tại những khu vực tiếp xúc trực tiếp như tường, sàn nhà... nên lưu ý xem xét kỹ thành phần vật liệu sử dụng bởi chúng có thể chứa hóa chất độc hại.

Độ an toàn được đánh giá dựa trên sự vững chãi theo thời gian, hạn chế tối đa rủi ro, xuống cấp có thể gây nguy hiểm. Vật liệu thay thế gỗ vừa mang vẻ đẹp như gỗ thật vừa có thể khắc phục nhược điểm như mối mọt, ẩm ướt...

Yếu tố tiện nghi, linh hoạt mang lại vẻ tươi mới cho không gian, sự thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Yếu tố này được quyết định bởi cách bố trí không gian khoa học, sử dụng vật liệu với các tính năng nổi bật như tính thẩm mỹ, dễ tháo lắp, ứng dụng công nghệ mới.

Các loại vật liệu xây dựng tốt góp phần mang đến không gian sống khỏe mạnh, an toàn, tiện nghi cho gia đình.

Kim Uyên