Sau 19 năm làm con nhà giàu, Mika Yeap nhận ra tiền mua được hạnh phúc, người nói điều ngược lại là người chưa có đủ tiền.

Mika Yeap sinh ra trong một gia đình giàu có ở Malaysia, hiện là biên tập viên cho một công ty truyền thông của Đức. Mới đây, chàng trai 19 tuổi chia sẻ ba điều anh học được khi là con nhà giàu trên mạng xã hội.

Tiền có thể mua được hạnh phúc

Tôi rất ghét cái nóng. Tôi thích nhiệt độ quanh năm dao động từ khoảng -20 đến 10 độ C. Nếu phải sống ở thời tiết nóng quá lâu, tôi sẽ khó tập trung, làm việc kém và không thể hưởng thụ cuộc sống.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc là khi trải qua mùa đông Canada. Tôi học đại học tại Edmonton, Alberta và dù chỉ ở đó 9 tháng, tôi vẫn kịp trải nghiệm sự chuyển giao thời tiết từ 20 độ C xuống -40 độ C. Những tháng đầu, nhiệt độ dưới -10 độ C, tôi nghĩ mình sẽ chết mỗi khi ra ngoài. Nhưng sau đó, tôi có thể chạy bộ lúc 6h sáng dưới trời -25 độ C mà chỉ khoác một chiếc áo mỏng.

Cái lạnh khiến tôi hạnh phúc, bình tĩnh hơn và có những mối quan hệ tốt đẹp. Vấn đề là tôi sẽ không thể đến Canada trải nghiệm những điều tuyệt vời nếu không có tiền. Du học rất đắt đỏ. Du học ở Bắc Mỹ trong khi đồng tiền quê hương lại có giá trị thấp như đồng ringgit của Malaysia có lẽ là cơ hội chỉ dành cho 2% dân số.

Canada chỉ là một trong vô số ví dụ mua sắm tạo nên hạnh phúc của tôi. Chiếc máy tính Mac đã giúp tôi đến với ngành marketing. Đi học ở trường tư thúc đẩy tôi đầu tư vào việc viết lách, nhờ đó kiếm được công việc biên tập ở một công ty truyền thông của Đức.

Thông điệp của câu chuyện là: Tiền có thể mua được hạnh phúc nếu bạn biết mình đang làm gì. Người nói điều ngược lại là người chưa có đủ tiền.

Mika (trái) quan niệm tiền có thể mua được hạnh phúc. Ảnh: Medium.

Mọi người đều có vấn đề

Nhưng người giàu thường gặp những vấn đề tồi tệ nhất.

Sự thật là thế này: Tiền khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, do đó khuyến khích con người hưởng thụ thay vì nỗ lực, dần dà tạo ra những vấn đề bên trong rất khó giải quyết. Nói cách khác, bạn dễ sinh hư khi giàu có và đó là con đường dẫn đến thất bại ngoài đời thực.

Bố tôi thuộc nhóm 1% giàu có nhất thế giới, đáng ra phải sống rất ổn. Thế nhưng, bố lại chẳng hạnh phúc bằng những người bạn tầm tuổi 20 đang chật vật với những công việc được trả lương tối thiểu và không biết làm gì với cuộc đời.

Sự giàu có là căn nguyên của nhiều vấn đề, trước tiên do trách nhiệm đi liền với nó. Thời gian người giàu dùng để suy nghĩ về tiền bạc nhiều hơn người bình thường, đó là lý do vì sao họ giàu. Tuy nhiên, nếu không thể phân định rạch ròi với những mối quan tâm khác, suy nghĩ về tiền bạc có thể phá hỏng cuộc đời bạn.

Vấn đề ở chỗ mọi người thường muốn kiếm tiền nhiều hơn nữa vì không rõ hậu quả của sự giàu có. Ai cũng biết không đủ tiền mua thức ăn là điều tồi tệ, nhưng chẳng mấy người tin rằng mắc kẹt trong cuộc rượt đuổi bất tận để kiếm tiền và phải sống cuộc đời mình ghét là khốn khổ. Phần lớn chúng ta nhận thức sai lệch về sự giàu có đến mức không nhận ra cái gì cũng có mặt trái.

Tôi nhận ra tất cả mọi người đều có vấn đề và cách tiếp cận thế giới của bạn mới là điều quan trọng nhất. Bạn có thể đối mặt với sự thất vọng không? Cái gì là giá trị cốt lõi của bạn và bạn duy trì chúng như thế nào? Bạn tiêu xài thời gian như thế nào và tại sao? So với tiền bạc, những cái đó ý nghĩa hơn nhiều.

Làm giàu không dễ nhưng không khó bằng thay đổi bản thân.

Mối quan hệ quý giá hơn vật chất

Các mối quan hệ mở ra cơ hội. Bạn không cần phải có cơ hội, bạn chỉ cần quen người đem tới cơ hội.

Lớn lên giữa những người có tầm ảnh hưởng và biết cách sử dụng nó là một trong những kinh nghiệm quý giá nhất của tôi. Điều đó dạy tôi cách huy động mọi nguồn lực, không chỉ vật chất mà còn cả các mối quan hệ.

Ví dụ, lý do chính giúp tôi có được vị trí biên tập viên cho công ty truyền thông Đức trong khi không có kinh nghiệm làm việc hay bằng đại học là mối quan hệ với vài người trong công ty. Nói cách khác, tôi được nhận vì là một người bạn chứ không hẳn vì đủ tiêu chuẩn.

Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị kỹ càng và chứng tỏ bản thân khi được nhận. Vấn đề là các thông tin bề mặt sẽ khiến nhà tuyển dụng quay lưng trước khi cho tôi cơ hội.

Bạn không cần phải giàu có để tận dụng chiến thuật này. Bất kể ở đâu, bạn cũng có thể xây dựng các mối quan hệ.

Bên cạnh đó, sự đa dạng là tài sản lớn nhất của người giàu. Điều tuyệt vời nhất khi bạn giàu có không phải là trứng cá muối, xe sang hay đồng hồ đắt tiền mà chính là những trải nghiệm muôn màu muôn vẻ.

Khi còn bé, tôi cùng chị em mình đến Australia và New Zealand mỗi năm một lần. Bước chân vào những môi trường văn hóa khác biệt giúp chúng tôi trở nên cẩn thận, tỉnh táo và tò mò. Vì sao điều này lại quan trọng? Đó là bởi cuối cùng, sự thông thái mới giúp bạn giàu có lâu dài.

Duy trì sự giàu có là một nhiệm vụ khó khăn. Bạn phải ý thức được giá trị của tiền bạc để vừa làm tăng tài sản vừa sống hạnh phúc. Tư duy giàu có bền vững chỉ đến từ sự thông thái do tích lũy kiến thức mà thành. Tôi hiểu rằng điều quan trọng không phải thứ bạn sở hữu mà là kiểu người bạn quen.

Bài học lớn nhất tôi có được sau 19 năm sống trong nhung lụa là gì? Không nên đặt tiền bạc lên trên mọi thứ. Ngoài kia còn nhiều vấn đề khác và tiền bạc không nằm trong số đó.

Minh Trang (Theo Medium)