Sự kiện với chủ đề 'Nhắn gửi thanh xuân' là nơi để giới trẻ chơi trò chơi, chụp hình, tìm hiểu các dịch vụ công nghệ tài chính tiên tiến.

Vừa qua, ngày hội ABBank family với chủ đề "Lời nhắn gửi của thanh xuân" diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thu hút hơn 10.000 người tham dự. Lần thứ hai phát động, ngày hội hướng đến khuyến khích những giá trị về gia đình, thái độ sống tích cực, trải nghiệm sắc màu của người trẻ.

Thu gom, phân loại rác để bảo vệ môi trường

Với 112 cửa biển, 80% lượng rác thải biển của Việt Nam xuất phát từ các hoạt động trên đất liền. Ô nhiễm rác thải biển không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng môi trường, hệ sinh thái mà còn tác động đến phát triển kinh tế, cộng đồng dân cư ven biển; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh lương thực.

Nhân viên ABBank thu gom và phân loại rác để bảo vệ môi trường tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được tác hại của việc sử dụng rác thải nhựa, Việt Nam cần sửa đổi Luật biển đảo để tạo khung pháp lý tốt hơn trong vấn đề này.

Mong muốn đồng hành cùng chiến dịch quốc gia, bên cạnh các hoạt động vui chơi cho người trẻ, ngày hội ABBank family tổ chức hoạt động thu gom, phân loại rác để bảo vệ môi trường, nhận hưởng ứng mạnh từ cộng đồng.

"Vấn đề phân loại rác thải, bảo vệ môi trường chúng tôi đã nghe tuyên truyền rất nhiều. Nhưng, khi tận tay tham gia phân loại rác thải tôi thấy bản thân cần nâng cao ý thức bảo vệ mội trường, hạn chế sử dụng túi nilong", chị Lan Anh, 24 tuổi cho biết.

Chơi game, chụp hình lưu giữ thanh xuân

Bên cạnh các hoạt động mang tính cộng đồng, đề cao giá trị truyền thống như: Chiến dịch thu gom và phân loại rác để bảo vệ môi trường tại phố đi bộ Hồ Gươm - ABBank Green, chương trình giúp gắn kết gia đình Việt thông qua các trò chơi dân gian, vận động, hướng nghiệp cho bé: làm đèn ông sao, ô ăn quan, kéo co, lắp ráp rô bốt, cuộc đua kỳ thú. Đến đây, mỗi người thỏa sức tạo dáng ở khu vực chụp ảnh phong cách vintage để check-in...

Các em nhỏ tham gia làm đèn Trung thu tại sự kiện.

Thư giãn với những bản nhạc của thanh xuân

Với chủ đề "Lời nhắn gửi của thanh xuân", ABBank Family Day 2019 là cuộc hẹn với những cảm xúc tuyệt vời thời trẻ của mỗi người. Tuyển tập bản nhạc về những ngày thanh xuân rực rỡ cùng Mỹ Tâm với Nơi mình dừng chân, Người hãy quên em đi, Vì em quá yêu anh; Soobin Hoàng Sơn qua các bản hit Vài lần đón đưa, Đã đến lúc, Say goodbye.

Nhóm Dalab mang đến bầu không khí tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ với loạt hit Thanh xuân, Luôn là mình, mashup Bài ca tuổi trẻ - Một nhà. Còn Trúc Nhân lại mang đến những cảm xúc vui tươi cho khán giả với Lớn rồi còn khóc nhè, Sáng mắt chưa, Bốn chữ lắm; Only C với Đau để trưởng thành, Yêu em trọn đời, Đếm ngày xa em; Juky San khoe giọng ca trẻ trung với Về quê xin cưới và ca khúc đặc biệt - An Bình là hạnh phúc...

Mỹ Tâm biểu diện tại sự kiện bằng những bản hit trong sự nghiệp ca hát.

Các ca khúc mang đến cho khán giả một chuyến du hành thời gian, trải nghiệm những thước phim thanh xuân tươi đẹp. Cuối chương trình, sự xuất hiện của Bảo Hân "Về nhà đi con" khuấy động không khí sự kiện. Cô chia sẻ cùng khán giả những cảnh quay trong bộ phim, tầm quan trọng của gia đình trong hành trình lớn lên của mỗi đứa trẻ.

Trải nghiệm dịch vụ tài chính thông minh

Tham dự chương trình, nhiều người thích thú trải nghiệm xu hướng công nghệ thanh toán do ABBank giới thiệu: ứng dụng thanh toán bằng nhận diện gương mặt (Facial Payment) mang tên Wee@ABBank, công nghệ thanh toán bằng thẻ chip không tiếp xúc với thẻ ABBank Youcard Contactless.

Giới trẻ trải nghiệm ứng dụng thanh toán bằng nhận diện gương mặt (Facial Payment) mang tên Wee@ABBank, công nghệ thanh toán bằng thẻ chip.

Chương trình cũng dành tặng 3 phần quà bốc thăm may mắn với giải thưởng là tài khoản ABBank cùng các giá trị tương ứng: 5 triệu đồng, 3 triệu đồng, 2 triệu đồng cho 3 khách hàng may mắn.

Ngọc Thi