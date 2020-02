Trưởng thành là khi ta nhận ra rằng, “thiện” không phải lúc nào cũng thắng “ác”, thế giới được cai trị bởi sự giàu có...

Hầu hết các tỷ phú đều có xuất thân từ các gia đình giàu có hoặc chính trị gia. Ảnh: East News

Sự giàu có và quyền lực luôn được kế thừa

Mỗi năm, tạp chí Forbes lập ra danh sách những người giàu có, quyền lực nhất thế giới. Một nửa số tỷ phú trong danh sách này được hưởng tài sản từ cha mẹ, hoặc là kết hôn với người giàu. 20% người thuộc giới siêu giàu cũng xuất thân từ những gia đình giàu có. Ví dụ, người sáng lập Amazon - Jeff Bezos, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình với 300.000 USD mà ông vay từ cha dượng. Bill Gates, người sáng lập Microsoft xuất thân từ một gia đình giàu có làm ngân hàng và chính trị gia.

Hẳn nhiên ý tưởng rằng mọi người đều có thể thành công, giàu có luôn là một sự khích lệ, nhưng đó trên thực tế chỉ là một giấc mơ đẹp. Đương nhiên mỗi chúng ta đều có cơ hội để trở nên giàu có, nhưng không thể phủ nhận, những đứa trẻ mà cha mẹ giàu, có thể thực hiện điều đó dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Đàn ông và phụ nữ hiểu "tình bạn" rất khác nhau

Theo một nghiên cứu, đàn ông coi "bạn nữ" như một đối tác yêu đương tiềm năng. Do đó, anh ta thực hiện mọi hành động trên danh nghĩa tình bạn, ví dụ như giúp sửa xe, đóng giúp một chiếc giá... như một khoản đầu tư cho mối quan hệ thân mật tương lai (mà có thể xảy ra vào một ngày nào đó).

Trong khi đó, người phụ nữ luôn coi "bạn nam" là một người trợ giúp, là bạn bè đơn thuần. Họ hoàn toàn không coi người đàn ông đó là đối tác yêu đương của mình.

Bi quan có hiệu quả hơn lạc quan

Vào những năm 1950, các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra một khái niệm gọi là "tâm lý học tích cực". Theo nguyên tắc, bạn cần nhận thức mọi thứ xung quanh mình qua lăng kính của tâm trạng tích cực, luôn đối diện khó khăn với một nụ cười thay vì những tiếng rên rỉ.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý học hiện đại lại tin rằng phương pháp này không mang lại điều gì ích lợi. Theo họ, những hình dung về thành công và lạc quan làm giảm khả năng của kết quả thành công. Khi một người tưởng tượng ra rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, họ có thể nảy sinh tâm lý nhượng bộ, thậm chí có tâm lý thụ động chờ đợi một cái kết có hậu.

Trong khi đó, những người có cái nhìn thực tế, thậm chí là có một chút bi quan lại có thể đạt được thành công hơn. Những người này sẽ nghĩ đến trường hợp thất bại và luôn có một kế hoạch chi tiết cho mình như một sự "dự phòng".

Các cha mẹ trẻ sẽ rơi vào cảm giác không hạnh phúc, khổ sở gấp hai lần so với những người không có con. Ảnh: Brightside

Vợ chồng có con sẽ ít hạnh phúc hơn

Sau khi có con đầu lòng, các cặp cha mẹ trẻ sẽ rơi vào cảm giác không hạnh phúc, khổ sở gấp hai lần so với những người không có con. Nếu việc mang thai là "ngoài ý muốn", tâm lý của họ còn tệ hơn. Chỉ có một điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ ly hôn sẽ giảm. Nói cách khác, sau khi có con, bạn sẽ không chịu đựng khổ sở một mình, mà chia bớt nó cho bạn đời. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những khó khăn này, hầu hết các bậc cha mẹ đều coi việc có con cái là niềm hạnh phúc to lớn nhất trong đời.

Bạn cũng cần "vì mình" một chút

Trong một mối quan hệ, hai phía đều phải thỏa hiệp và không ngừng đầu tư cảm xúc. Tuy nhiên, đôi khi mỗi người cũng cần nghĩ cho chính họ, nếu không, giá trị cá nhân có thể sẽ bị sụt giảm.

Các nhà tâm lý học không khuyến khích bạn quá gắn kết với đối tác. Thay vào đó, nên có bạn bè, hoặc dành thời gian cho bản thân và chăm sóc tốt cho mình. Nói chung, bạn không nên chỉ tập trung trọn vẹn cho đối tác của mình, mà cũng nên làm điều tương tự cho chính bạn. Cần phải duy trì lòng tự trọng và tinh thần mạnh mẽ của riêng bạn.

Không nhiều người đồng cảm với nạn nhân

Theo tâm lý học, có một xu hướng được gọi là "đổ lỗi cho nạn nhân", trong đó nạn nhân là những người nên cảm thấy tội lỗi vì tình huống mà họ rơi vào. Nó là một cái bẫy của tâm trí mà chúng ta liên tục bị cuốn vào.

Bộ não con người khát khao những khuôn mẫu và tin rằng cái ác nên bị trừng phạt, trong khi cái thiện luôn chiến thắng. Đó là lý do vì sao chúng ta liên tục tìm kiếm những lời giải thích logic cho những điều tồi tệ xảy ra với các nạn nhân, ví dụ như vì họ mặc váy quá ngắn, họ đi vào đường quá tối, hoặc đã cư xử quá thô lỗ với kẻ phạm tội. Sự thật là những lý do này không tồn tại, nhưng bộ não của chúng ta không quan tâm. Đó là lý do vì sao mọi người thường không đồng cảm với nạn nhân.

Ăn chay, sử dụng ô tô điện và nhựa tái chế không thể "cứu" Trái đất

Kể từ khi phát minh ra nhựa, người ta đã sản xuất ra 8 tỷ tấn sản phẩm từ vật liệu này, và chỉ 1/10 trong số đó được tái chế. Nhựa tái chế cũng không giúp ích được gì, bởi vì quần áo, bát đĩa, giày dép làm từ nhựa tái chế không bị phân hủy và tiếp tục đầu độc Trái đất.

Việc ăn chay được cho là để giúp giảm lượng khí thải CO2. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả dẫn đến một thực tế là rất nhiều nước được dành cho việc tưới cây, các cánh đồng được phủ bằng hóa chất, rừng bị chặt phá để lấy đất nông nghiệp.

Những chiếc xe điện không làm hại bầu không khí, nhưng chúng cũng nguy hiểm theo cách khác: việc sản xuất pin lithium không hề thân thiện với môi trường.

Hầu hết các sáng kiến sinh thái đều mang lại lợi nhuận cho ai đó, chủ yếu chính là những người bán các mặt hàng sinh thái.

Trước tuổi 30, phụ nữ dối lừa nhiều như đàn ông, họ thậm chí còn nói dối bạn đời nhiều hơn. Ảnh minh họa: Brightside

Chúng ta "phí" 8 tiếng mỗi ngày cho công việc

Với phần lớn người đi làm, có một mối tương quan trực tiếp giữa số giờ làm việc và tiền lương họ nhận được. Tuy nhiên, điều này không đúng sự thật. Điều duy nhất mà bạn có được do làm việc quá sức chính là cạn kiệt nhiệt huyết và giảm sút sức khỏe.

Các nhà khoa học đã tính ra rằng trong số 8 giờ làm việc tiêu chuẩn, chúng ta chỉ làm việc hiệu quả trong khoảng 3-4 giờ mà thôi. Phần lớn thời gian còn lại bị lãng phí vào những việc như check mail, ăn uống, nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Tất cả là bởi vì bộ não con người chỉ có một giới hạn nhất định về sự tập trung: các nhà khoa học nói rằng chúng ta không thể tập trung quá 2,5 giờ mỗi ngày.

Đàn ông dối lừa nhiều hơn phụ nữ

Người ta tin rằng đàn ông lừa dối bạn đời thường xuyên hơn, và sự chung thủy là một phẩm chất hiếm hoi với phái mạnh. Điều này đúng, nhưng chỉ là phần nào. Trước tuổi 30, phụ nữ dối lừa nhiều như đàn ông, họ thậm chí còn nói dối bạn đời nhiều hơn. Tuy nhiên, đàn ông lún sâu dần vào sự dối lừa theo tuổi tác và bắt đầu lừa dối thường xuyên hơn 20%, sau tuổi 30. Tỷ lệ ngoại tình cao nhất là trong số những người chúng ta không nghĩ tới: trong 20% gia đình có vợ hoặc chồng trên 60 tuổi, ngoại tình xảy ra thường xuyên nhất.

Thùy Linh (Theo Brightside)