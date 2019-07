Quan sát kỹ mặt số, mặt kính, dây hay các dấu hiệu khắc dập có thể giúp bạn nhận biết chiếc đồng hồ là hàng thật hay nhái.

Không chỉ để xem giờ, ngày nay, đồng hồ đeo tay là món phụ kiện thể hiện cá tính, phong cách và thậm chí cả sự thành đạt, vị trí xã hội của một người. Tuy nhiên, trên thị trường ở Việt Nam xuất hiện nhiều đồng hồ nhái hàng hiệu. Gần đây, hàng nghìn sản phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng bán tại 2 trung tâm mua sắm lớn ở Móng Cái (Quảng Ninh) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Trong số các mặt hàng được bày bán không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc như thuốc, mỹ phẩm, vàng bạc trang sức, đồ mỹ nghệ..., nhiều đồng hồ, kính mắt, túi xách của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Louis Vuitton, Rolex, Omega... có giá bán từ vài trăm nghìn tới vài trăm triệu đồng.

Các chuyên gia của Fado.vn gợi ý 6 cách sau giúp bạn chọn được đồng hồ hàng hiệu thật và phân biệt hàng chính hãng với hàng nhái:

Kiểm tra mã và số seri của đồng hồ

Một số người thường cho rằng mã đồng hồ và số seri đồng hồ là một nhưng thực tế không phải. Tùy từng hãng, mã đồng hồ có thể là một dãy bao gồm số, hoặc chữ, hoặc cả chữ và số. Người ta thường đặt mã mới cho một kiểu dáng đồng hồ vừa được thiết kế và in kèm hình ảnh trong catalogue, đưa lên trang web của hãng.

Khi mua, để xác định chính xác là hàng hãng, bạn nên kiểm tra xem mã số đồng hồ của mình có đúng với mã số được ghi trong thẻ bảo hành hay không bởi nếu mã số này không khớp, thẻ có thể chẳng có tác dụng gì.

Số seri đồng hồ là những con số để hãng quản lý về số lượng sản xuất đồng hồ và vấn đề bảo hành cho chiếc đồng hồ đó. Mỗi chiếc đồng hồ sẽ chỉ có một số seri duy nhất, giống như chứng minh thư nhân dân hay số hộ chiếu. Số seri thường được in mờ hoặc khắc dập ở nắp sau đồng hồ.

Những chiếc đồng hồ nhái thường mang số seri giả. Một số trang mạng có thể cung cấp các cơ sở dữ liệu về số seri giả mạo và bạn có thể kiểm tra chéo để khẳng định đồ mình mua có phải hàng chính hãng.

Thương hiệu đồng hồ Fossi được nhiều người ưa thích vì giá tiền vừa phải, thời trang và độ bền cao.

Độ nặng của đồng hồ

Chất lượng vật liệu được sử dụng để tạo nên những chiếc đồng hồ sang thường khá đặc biệt và hoàn hảo. Vì thường làm bằng thép tốt, vàng, bạch kim... đồng hồ hàng hiệu có trọng lượng khá nặng. Trong khi đó, hầu hết các bản nhái được làm bằng kim loại chất lượng thấp hơn nên sẽ nhẹ hơn.

Cửa sổ phóng to lịch ngày trông khác lạ

Trên nhiều mẫu đồng hồ thường có một vòng kính nhỏ nhô lên khỏi mặt kính chính, đó chính là kính Cyclops làm nhiệm vụ hiển thị ngày kiểu phóng đại cho người đeo dễ đọc hơn.

Chất liệu để làm kính Cyclops khá đa dạng, nhưng phần lớn các đồng hồ cao cấp thường dùng tinh thể Sapphire với đặc tính chống ăn mòn, chống trầy xước, hiển thị sắc nét. Các mẫu đồng hồ hiệu thật thường có mức phóng đại nhất định, vừa phải, tinh tế. Nếu thấy một chiếc đồng hồ có phần cửa sổ hiển thị ngày trông quá to, hay quá nhỏ hoặc không rõ nét, rất có thể đó là hàng nhái.

Những chiếc đồng hồ Hublot giá hơn 2,1 tỷ được giới nhà giàu săn đón.

Chú ý cách chuyển động của các kim

Ở những chiếc đồng hồ chính hãng, kim giây bao giờ cũng chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng, liền mạch như thể đang trôi đều đều. Đây là điều những chiếc đồng hồ giả không thể sao chép được. Quan sát kỹ, bạn có thể thấy kim giây trên đồng hồ nhái thường kêu thành tiếng tích tắc, chuyển động giật...

Kiểm tra hộp đựng, phiếu bảo hành

Đồng hồ chính hãng luôn được đựng trong hộp đặc trưng, kèm theo quyển hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành của hãng. Thẻ này có thể có giá trị ở tất cả trung tâm bảo hành chính hãng trên toàn cầu.

Hộp đựng của các hãng đồng hồ sang, xịn thường được thiết kế đẹp và tỉ mỉ. Logo, chữ in trên các phụ kiện đi kèm đồng hồ cũng sắc sảo, tinh tế và thể hiện đúng các thông tin được khắc trên đồng hồ. Nếu bạn mua đồng hồ hiệu sang trọng nhưng không có hộp đựng và cuốn hướng dẫn sử dụng thì khả năng đó là hàng giả. Hộp đựng đồng hồ làm bằng vật liệu kém chất lượng, chữ in trên giấy hướng dẫn sử dụng mờ, nhoè cũng cho thấy đồ bạn mua có thể là hàng nhái.

Thương hiệu Gucci bị làm nhái rất nhiều, do đó người mua nên lựa chọn những nơi bán uy tín.

Mua ở nơi uy tín, đảm bảo

Mặc dù một số mẹo trên có thể phần nào giúp bạn xác định một chiếc đồng hồ có phải là hàng hiệu thật hay không, cách đơn giản và nhanh nhất để mua được hàng chính hãng, chính là chọn nơi bán uy tín.

Thư Kỳ