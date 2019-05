Người mua cần chú ý đến giá cả, chất lượng tiện ích nội, ngoại khu, kết nối giao thông thuận lợi, ưu điểm vượt trội của dự án.

Giá trị căn hộ tương ứng với chất lượng

Việc đầu tư mua nhà là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài. Với các cặp vợ chồng trẻ ở chung cư có thể nói là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên để tìm được căn hộ ưng ý là điều không hề dễ dàng.

Trong bối cảnh không ít các dự án chung cư thường rơi vào tình trạng xuống cấp sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng thì các cặp vợ chồng trẻ cần lưu ý tìm kiếm sản phẩm của chủ đầu tư uy tín để yên tâm về chất lượng. Thực tế, có thể nhiều người mua nhà ít để ý đến điều này.

Tiện ích nội khu đa dạng

Thực tế, tiện nghi và hiện đại có thể coi là 2 ưu tiên hàng đầu thúc đẩy quyết định lựa chọn một sản phẩm hay một dịch vụ mới của khách hàng. Nắm bắt được tâm lý đó, các chung cư mới xuất hiện trong thời gian gần đây thường xây dựng theo mô hình tổ hợp tiện ích "all in on". Chung cư có trung tâm thương mại, bể bơi, khu sinh hoạt chung, nhà cộng đồng, hệ thống an ninh nghiêm ngặt, cảnh quan, cây xanh... để nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Siêu thị Aeon Mall Hà Đông dự kiến bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2019.

Tiện ích ngoại khu đồng bộ

Việc sử dụng các tiện ích ngoại khu đa dạng là một trong những vấn đề gia đình cần lưu tâm trước khi đưa ra quyết định lựa chọn tổ ấm cho mình.

Chị Bích Ngọc, Thanh Xuân, Hà Nội, lựa chọn mua căn hộ tại The Terra - An Hưng. Chị cho biết, khi tìm hiểu, bản thân bị thuyết phục bởi dự án nằm trong khu đô thị An Hưng. Đây là khu vực được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, căn hộ chỉ cách đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông khoảng một cây số, nằm sát công viên, hồ điều hòa 22ha của khu Dương Nội.

Kết nối giao thông thuận tiện

Vị trí của dự án cũng là yếu tố không thể bỏ qua đối với các cặp vợ chồng trẻ. Với lối sống trẻ trung, hiện đại, ưa dịch chuyển, chung cư lý tưởng cần phải nằm ở nơi có kết nối giao thông thuận tiện đến các trung tâm vui chơi, giải trí, trường học, bệnh viện uy tín.

Từ xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại trên thế giới, các khu vực gần ga tàu điện trên cao, tàu điện ngầm hoặc các tuyến giao thông công cộng sẽ trở thành những trung tâm mua sắm sôi động của thành phố.

Chị Bích Ngọc sống tại The Terra - An Hưng chia sẻ, khi đến chỗ ở mới, bản thân không còn nỗi lo về đi lại trên đường khói bụi khi chỉ mất 5 phút chị có thể di chuyển tới trạm xe buýt BRT, 10 phút di chuyển tới ga tàu trên cao La Khê.

Chung cư The Terra – An Hưng mang thông điệp "Gia an vạn sự hưng".

Ưu điểm vượt trội của dự án

Trên thị trường bất động sản, thông thường, các chủ đầu tư luôn tích cực quảng cáo về điểm khác biệt của dự án. Tuy nhiên, để xác minh thực chất những gì mình được hưởng, khách mua nhà cần lưu ý trao đổi chi tiết về những ưu điểm vượt trội của dự án với tư vấn viên.

Dự định tìm mua chung cư nhưng vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý, mới đây, anh Thanh Hải (Giải Phóng, Hà Nội) biết đến dự án dự án The Terra - An Hưng có đến 5 tầng đỗ xe gồm 2 tầng hầm, 3 tầng nổi. Diện tích đỗ xe của dự án lên đến hơn 31.000ha. Chính điểm khác biệt này của dự án đã thúc đẩy anh Hải lựa chọn The Terra - An Hưng với mong muốn gia đình có một tổ ấm tiện nghi, hiện đại.

Chung cư The Terra - An Hưng sẽ ra mắt cuối tháng 6, hứa hẹn sẽ hút khách bởi đây là dự án chung cư cao cấp mở bán trong quý II tại khu vực Hà Đông, Hà Nội.

Ngọc Thi