Muốn giải toả sex bên ngoài vì nhu cầu cao hơn vợ

Chuyên gia hôn nhân và gia đình người Mỹ Dave Willis từng gặp nhiều cặp vợ chồng đang đứng bên bờ vực của ly hôn. Họ đến gặp ông để mong tìm được giải pháp hàn gắn. Ông nhận thấy những cặp vợ chồng này không cố ý làm tổn thương nhau, nhưng cả hai đều cảm thấy bị tổn thương và bị bỏ quên. Đơn giản vì những nhu cầu của họ không được đáp ứng.

Ảnh: hdwallpapersrocks

Trên FamilyShare, Willis viết, hầu như tất cả các cuộc hôn nhân đều đi qua những giai đoạn mà một người hoặc cả hai vợ chồng đều cảm thấy những nhu cầu của họ không được đếm xỉa tới. Điều này dẫn đến sự oán giận, thậm chí là ly hôn. Thực ra, việc giải quyết vấn đề không quá khó khăn. Đầu tiên cần phải xác định nhu cầu lớn nhất của mỗi người khi tham gia vào hôn nhân là gì. Mặc dù mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng nhìn chung các cặp vợ chồng đều có 4 nhu cầu chính và khác biệt nhau dưới đây:

1. Nhìn tổng thể trong cuộc hôn nhân, nhu cầu lớn nhất của phụ nữ là tình yêu, của nam giới là sự tôn trọng

Cuốn sách Love and Respect (Tình yêu và sự tôn trọng) của Emmerson Eggerichs đã chỉ rõ nguyên tắc này: Hầu hết phụ nữ đều muốn một tình yêu sâu sắc và vĩnh cửu trong khi đàn ông lại đề cao sự tôn trọng. Nếu người vợ thích nghe câu “Anh yêu em” bao nhiêu thì người chồng cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện bấy nhiêu khi được nghe những câu “Cảm ơn anh” hay "Em tự hào về anh/Em ngưỡng mộ anh" bấy nhiêu.

2. Trong phòng ngủ, nhu cầu lớn nhất của phụ nữ là cảm xúc, nhu cầu lớn nhất của đàn ông là tần suất

Đàn ông thường có nhu cầu ân ái với tần suất lớn nhưng họ nên hiểu rằng phụ nữ bị kích thích khác nam giới. Muốn cả hai cùng vui vẻ, các ông chồng cần kết nối cảm xúc với vợ, chứ không chỉ là sự gắn kết thể xác.

3. Trong giao tiếp, nhu cầu lớn nhất của phụ nữ là nghe-nói nhiều, nhu cầu lớn nhất của nam giới là hoạt động

Với hầu hết phụ nữ, nói chuyện thường xuyên cũng quan trọng như quan hệ tình dục thường xuyên đối với nam giới. Khi nói "đàn ông có nhu cầu hoạt động" có nghĩa là đàn ông thường có xu hướng giao tiếp trên cơ sở một hoạt động khác. Các hoạt động đó có thể chỉ đơn giản là đi bộ, lái xe hoặc cùng làm việc trong một dự án nào đó, nhờ thế đàn ông dễ mở lời và cởi mở hơn.

4. Về nhà, nhu cầu lớn nhất của người vợ là an toàn, của người chồng là bình yên

Hầu hết các bà vợ muốn nhà là một "nơi an toàn", nơi mà vợ chồng cùng làm việc để đáp ứng nhu cầu sống và phát triển của gia đình, tạo ra sự ổn định và an toàn về tài chính, sức khỏe và nhiều thứ khác. Trong khi đó, đa số nam giới lại muốn về nhà để có một nơi nghỉ ngơi, giúp họ cảm thấy bình yên, tránh xa những áp lực từ công việc, xã hội. Các gia đình, đặc biệt là có con nhỏ, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc ầm ĩ lộn xộn, nhưng trên tất cả, hai vợ chồng hãy cùng xây dựng một bầu không khí tương trợ, an toàn và bình yên cho tất cả mọi thành viên trong gia đình. Như thế bạn sẽ luôn thấy hài lòng và hạnh phúc.

Kim Anh