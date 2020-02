Đến quán cà phê, đi xem phim hoặc tới trung tâm thương mại là 3 gợi ý để các cặp đôi lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò.

Ghé thăm quán cà phê quen

Những cặp đôi gắn bó lâu năm đã trải qua nhiều mùa Valentine, để nhắc lại kỷ niệm cũ, năm nay bạn có thể dành bất ngờ cho nửa kia bằng việc đặt chỗ ở một quán quen. Đó là nơi hai người lần đầu gặp mặt hoặc có buổi hẹn hò đáng nhớ.

Những địa điểm quen thuộc không những gây nhàm chán mà còn mang lại bất ngờ thú vị. Bạn có thể chọn món ăn quen thuộc, chụp ảnh ở góc quán đã từng ngồi, xem lại những bức ảnh cũ... để ghi nhớ chặng đường đã qua cùng người mình yêu.

Hẹn hò lãng mạn nơi quán quen.

Xem bộ phim lãng mạn

Nhân dịp lễ tình nhân, bạn có thể cùng nửa kia đi xem một bộ phim hấp dẫn xoay quanh chủ đề tình yêu, gia đình, tình bạn. Hãy chọn bộ phim cả hai cùng yêu thích và có thể bàn luận khi ra về.

Lễ tình nhân năm nay đúng vào thời điểm dịch bệnh do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho khách đến xem phim, đại diện hệ thống CGV Cinema cho biết, đã áp dụng biện pháp an toàn tại các rạp chiếu phim trên cả nước bằng cách: Xịt khuẩn vệ sinh phòng chiếu, nhân viên trước khi vào ca sẽ được đo thân nhiệt bằng thiết bị điện tử, rửa tay và sát khuẩn liên tục 20 phút một lần trong ca làm việc...

Các cặp đôi có thể đi xem phim dịp 14/2.

Đến trung tâm thương mại

Nếu các cặp đôi có sở thích vừa đi ăn kết hợp vui chơi, mua sắm... có thể đến trung tâm thương mại vào ngày 14/2. Bạn có thể chọn một món quà tặng người yêu, thử trượt băng tại các sân băng trong nhà, mua đồ đôi...

Cặp đôi có thể cùng nhau vui chơi, mua sắm tại Trung tâm thương mại.

Những ngày gần đây, Trung tâm thương mại Vincom đã áp dụng các biên pháp tích cực để bảo vệ khách hàng đến vui chơi, mua sắm như: Kiểm soát toàn bộ thân nhiệt người ra, vào từ cửa, khử trùng toàn bộ trung tâm thương mại 2 tiếng một lần, bố trí bảo vệ đeo găng tay, khẩu trang mở cửa cho khách...

Đại diện Vincom cũng thường xuyên khuyến cáo khách hàng nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng xung quanh bằng cách đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, thường xuyên rửa tay bằng nước sát trùng và lựa chọn điểm đến an toàn, văn minh.

Nguyễn Lê