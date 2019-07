"Chắc chắn tiền sẽ không vào tay chúng. Không phải tôi xử tệ, mà là để không làm hỏng chúng', Gordon Ramsay, đầu bếp Anh nổi tiếng nói.

Nhiều tỷ phú, ông trùm kinh doanh hay nghệ sĩ nổi tiếng có quan điểm không nên trao thừa kế tiền bạc cho con cái. Business Insider đã tổng hợp danh sách 13 người tuyên bố làm điều đó:

13. Nigella Lawson - tài sản 15 triệu đôla

Nigella Lawson là một cây viết chuyên về ẩm thực, một ngôi sao truyền hình, một nhà báo tên tuổi người Anh. Bà xuất bản những cuốn sách nổi tiếng như "Feast", "Nigella Express" và "How to Be a Domestic Goddess". Tài sản của Lawson trị giá khoảng 15 triệu USD, theo ước tính của The Richest.

Nigella Lawson. Ảnh: AP.

Lawson có hai con đã trưởng thành từ cuộc hôn nhân đầu, sau đó là một con gái từ cuộc hôn nhân thứ hai với ông trùm quảng cáo Charles Saatchi. Trong cuộc phỏng vấn với My Weekly năm 2008, Lawson từng chia sẻ: "Tôi xác định rõ rằng các con của mình không nên có bất cứ sự đảm bảo nào về tài chính, điều đó làm hỏng người, khiến con người ta không có động lực kiếm tiền. Tôi đã tranh cãi với chồng tôi - anh Charles, vì anh ấy tin rằng hoàn toàn nên để lại tiền cho các con. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải đi đến cùng trong cuộc tranh cãi này".

12. Gordon Ramsay, tài sản 62 triệu USD

Sở hữu và điều hành 40 nhà hàng, trong đó 16 nhà hàng được gắn sao Michelin danh giá, Gordon Ramsay là một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp nhà hàng ở Anh quốc. Vị đầu bếp nổi tiếng xuất hiện dày đặc trên truyền hình qua các show như "MasterChef USA" "MasterChef Junior"...

Gordon Ramsay với vợ và các con gái. Ảnh: AP.

Ông bố 4 con hoàn toàn không có ý định để lại tài sản cho con cái - những người hiện vẫn đi các chuyến bay hạng phổ thông, trong khi Ramsay và vợ ngồi khoang hạng nhất. Ramsay nói với Telegraph: "Chắc chắn là tiền sẽ không vào tay chúng".

Ông giải thích: "Không phải là xử tệ với chúng, mà đó là cách để không làm hỏng chúng. Chỉ có một điều tôi hoàn toàn đồng ý với Tana là chúng sẽ nhận được 25% tiền đặt cọc cho một căn hộ, nhưng không phải là toàn bộ căn hộ đó".

11. Sting, tài sản 300 triệu USD

Sting là một nhạc sĩ nổi tiếng, được biết đến nhiều nhất với vai trò thủ lĩnh của ban nhạc rock The Police. Nam ca sĩ từng nhận 16 giải Grammy, ba giải Brit, một giải Quả Cầu Vàng và một giải Emmy. Tài sản của ông ước tính 300 triệu USD, theo The Richest.

Trong cuộc trò chuyện với Mail on Sunday năm 2014, Sting từng tuyên bố rằng 6 đứa con sẽ không nhận được một xu nào trong khối tài sản khổng lồ của ông. Ông nói: "Tôi nói với chúng là sẽ không để lại được nhiều tiền, vì tôi và vợ còn đang phải chi tiêu. Tôi chắc chắn không muốn để lại cho chúng những quỹ ủy thác, giống như những gánh nặng đặt lên chúng. Chúng phải làm việc. Tất cả con cái tôi hiểu điều đó và chúng hiếm khi hỏi tôi về chuyện này, điều đó khiến tôi đánh giá cao".

10. Elton John, tài sản 480 triệu USD

Với sự nghiệp âm nhạc trải dài tới 4 thập kỷ, tour lưu diễn cuối trước khi nghỉ hưu của Elton John dự kiến sẽ thu về hơn 400 triệu USD, theo Forbes, góp thêm vào khối tài sản ròng ước tính trị giá lên đến 480 triệu USD của nam ca sĩ nổi tiếng.

Vợ chồng David Furnish và Elton John. Ảnh: Reuters.

Cùng với chồng, David Furnish, Elton John có hai con trai là Zachary và Elijah. Nam ca sĩ cho hay ông không có ý định làm hư con bằng khối tài sản khổng lồ của mình. Ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Daily Mirror: "Thật kinh khủng khi biến con cái thành đứa trẻ ngậm thìa bạc. Những đứa con của tôi có một cuộc sống sung sướng, chúng không phải là những đứa trẻ bình thường, tôi cũng chẳng khi nào giả vờ về chuyện đó. Tuy nhiên, chúng cũng cần phải có một số sự tôn trọng nhất định với tiền bạc lẫn công việc".

Vợ chồng Elton John đã học hỏi quan điểm của tỷ phú Warren Buffett, người giàu thứ hai thế giới trong việc để tiền thừa kế cho con. Elton John nói: "Quan điểm của Buffet thú vị ở chỗ ông ấy để cho con cái đủ tiền để chúng có được một ngôi nhà, một chiếc xe, và tất cả những nhu cầu cơ bản được bảo đảm, giúp chúng không bao giờ phải lo lắng về cuộc sống, nhưng sẽ không phải là những khoản tiền ngớ ngẩn để chúng mua máy bay riêng hay tranh Picasso... ".

9. Andrew Lloyd Webber, tài sản 1,2 tỷ USD

Andrew Lloyd Webber là nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, đứng sau thành công của những vở nhạc kịch nổi tiếng toàn cầu như "The Phantom of the Opera", "Cats", "Joseph and the Technicolour Dreamcoat"... Trong sự nghiệp của mình, ông giành 7 giải thưởng Tony, ba giải Grammy, một giải Oscar, được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ. Tài sản của ông ước tính 1,2 tỷ USD.

Người cha của 5 đứa con từng chia sẻ với Daily Mirror năm 2008 rằng ông không có kế hoạch để lại gia sản cho con cái: "Chúng không cảm thấy phiền vì điều đó, chúng cũng không nghĩ về việc nhận thừa kế. Điều cốt yếu là đạo đức công việc. Tôi không bao giờ tin vào tiền thừa kế. Tôi cũng không ủng hộ việc con cái bỗng nhiên có được một khoản tiền lớn, bởi vì sau đó chúng sẽ không có động lực để làm việc".

Andrew cho biết ông muốn đầu tư tiền của mình vào các dự án âm nhạc sau khi qua đời.

8. George Lucas, tài sản 6,4 tỷ USD

George Lucas và vợ. Ảnh: Reuters.

Nhà sản xuất phim George Lucas nổi tiếng toàn thế giới với hai "siêu phẩm" là "Chiến tranh giữa các vì sao" và "Indiana Jones". George Lucas tăng khối tài sản ròng ông sở hữu lên 6,4 tỷ USD (theo Forbes thống kê 2019).

Là bố của 4 người con nhưng George Lucas thông qua người phát ngôn công bố với Hollywood Reporter, phần lớn số tiền kiếm được từ thỏa thuận này sẽ được dành cho các dự án từ thiện về giáo dục.

7. Pierre Omidyar, tài sản 13,5 tỷ USD

Pierre Omidyar thành lập eBay vào năm 1995 và là chủ tịch của công ty đấu giá trực tuyến này cho tới năm 2015. Những năm gần đây, Omidyar dần bán cổ phần của mình, khi ông giảm dần vai trò của mình trong công ty. Tài sản hiện tại của ông ước tính khoảng 13,5 tỷ USD, theo Forbes 2019.

Omidyar và vợ ông - Pam có ba con, tuy nhiên đã cùng ký vào cam kết Giving năm 2010 - một chiến dịch do Warren Buffett, Bill và Melinda Gates khởi xướng, với hy vọng khuyến khích giới thượng lưu quyên góp phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện.

Trong thư cam kết của mình, Pierre và Pam Omidyar nhấn mạnh: "Quan điểm của chúng tôi khá đơn giản. Chúng tôi có nhiều tiền hơn là gia đình chúng tôi thực sự sẽ cần đến. Không cần phải giữ tài sản trong khi nó có thể được sử dụng hữu ích trong hiện tại, nhằm giúp giải quyết một số vấn đề khó khăn trên thế giới".

6. MacKenzie Bezos, tài sản 35,7 tỷ USD

MacKenzie Bezos là vợ cũ của tỷ phú thế giới Jeff Bezos. Sau khi ly hôn với chồng, số tiền ước tính của cô ở tập đoàn Amazon là khoảng 35,7 tỷ USD. Tuy nhiên, Bezos cũng ký vào cam kết Giving ngay sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất.

Gia đình Bezos. Ảnh: Businessinsider.

Mặc dù vậy, những đứa con của cô vẫn có thể hưởng thừa kế nhiều triệu USD từ cha chúng - Jeff Bezos - người đàn ông giàu nhất thế giới, với khối tài sản lên đến hơn 150 tỷ USD.

5. Larry Page, tài sản 51,4 tỷ USD

Larry Page, người đồng sáng lập Google có hai con, tuy nhiên ông cũng đã ký vào cam kết Giving để cho đi phần lớn tài sản của mình. Khối tài sản của Larry Page ước tính 51,4 tỷ USD, giúp ông đứng thứ 10 trong danh sách tỷ phú thế giới.

4. Michael Bloomberg, tài sản 55,6 tỷ USD

Michael Bloomberg là người sáng lập kiêm CEO của công ty phần mềm, dữ liệu và truyền thông Bloomberg L.P. Ông là người giàu thứ 9 trên thế giới, với khối tài sản ước tính 55,6 tỷ USD.

Michael Bloomberg. Ảnh:

Bloomberg cùng các người đồng sáng lập đã lập nên công ty cùng tên với một nền tảng tin tức, một mạng lưới truyền hình, ba tạp chí, một tòa nhà chọc trời ở Manhattan, và một trụ sở chính trị giá một tỷ bảng Anh sắp ra mắt tại London. Michael Bloomberg giữ 88% cổ phần trong công ty.

Ông trùm kinh doanh kiêm cựu thị trưởng thành phố New York từng tuyên bố hy vọng sẽ cho đi toàn bộ tài sản của mình trước khi chết, phần lớn trong số đó sẽ được quyên tặng cho Bloomberg Philanthropies, một tổ chức từ thiện do ông sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực môi trường, y tế công cộng, nghệ thuật, giáo dục... Hai con gái của Bloomberg hiện đều làm việc vì mục đích từ thiện.

3. Mark Zuckerberg, tài sản 72,4 tỷ USD

Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook. Theo thống kê của Forbes 2019, tài sản của Mark Zuckerberg ước tính 72,4 tỷ USD.

Mark Zuckerberg và vợ. Ảnh: Reuters.

Sau khi sinh con gái đầu lòng - bé Max vào năm 2015, Mark Zuckerberg đã công khai tin vui với tuyên bố sẽ quyên góp 99% tài sản thừa kế của Max cho các tổ chức từ thiện. Nhắn nhủ con gái Max, Mark Zuckerberg viết: "Ba mẹ muốn con lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của ba mẹ ngày nay. Ba mẹ sẽ làm phần việc của mình để hiện thực hóa điều này, không chỉ bởi vì yêu con, mà còn vì ba mẹ có trách nhiệm đạo đức với tất cả trẻ em ở thế hệ tiếp theo".

Cặp vợ chồng nổi tiếng đã đưa ra sáng kiến Chan-Zuckerberg (Chan-Zuckerberg Initiative (CZI)), nhằm mục đích thúc đẩy tiềm năng con người và thúc đẩy cơ hội bình đẳng, theo Inside Philanthropy.

2. Warren Buffett, tài sản 88,4 tỷ USD

Warren Buffett là người giàu thứ ba thế giới, với khối tài sản ròng 88,4 tỷ USD, theo Forbes 2019.

Buffett đánh dấu tên tuổi của mình với vai trò nhà đầu tư, CEO và Chủ tịch của Berkshire Hathaway - một công ty sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần trong số hàng chục công ty bao gồm Kraft Heinz, American Express, Duracell, Apple. Buffett được Forbes vinh danh là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại.

Buffett còn là một nhà từ thiện sắc sảo, ông có kế hoạch trao 100% tài sản khổng lồ của mình cho các tổ chức từ thiện khác nhau khi ông qua đời, hoàn toàn không để lại gì cho con cái.

Thay vì trực tiếp cho tiền vào túi con, Buffett đã hứa sẽ trao khoảng 2,1 tỷ USD cổ phiếu của Berkshire Hathaway cho mỗi tổ chức từ thiện của các con, như một phần thưởng cho sự thành công của các quỹ.

1. Bill Gates, tài sản 103,3 tỷ USD

Cũng giống như nhiều tỷ phú thế giới, người sáng lập Microsoft là một nhà từ thiện sắc sảo và có kế hoạch để lại phần lớn tài sản giá trị hàng trăm tỷ USD cho các hoạt động từ thiện. Gates và Melinda sở hữu quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, The Bill & Melinda Gates Foundation.

Ba đứa con của Gates đều thừa hưởng gene làm từ thiện của cha và đều rất vui khi không thừa kế gia tài của cha mình. Ông trùm Microsoft cho biết mỗi con của ông sẽ chỉ được thừa kế 10 triệu USD - tương đương chưa đến 1% tài sản của ông, theo Reddit.

Thùy Linh (Theo Businessinsider)