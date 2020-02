Bỏng ngô trong rạp chiếu phim, kem làm trắng răng hay nước lọc trong các nhà hàng…được đánh giá là đắt hơn quá nhiều so với giá trị thực của chúng.

Khi mua một sản phẩm, dịch vụ nào đó, chúng ta phải trả tiền cho hàng hóa và các loại phí liên quan như phí giao hàng, phí quảng cáo... Dù vậy, vẫn có một số thứ đắt đến mức bất hợp lý.

1. Đồ uống trong sân bay, trên máy bay

Theo một nghiên cứu, chúng ta phải trả nhiều hơn 200 - 300% so với giá thông thường cho cafe, bánh kẹo... tại sân bay. Thậm chí nếu bạn mua một tách trà trên máy bay, sự chênh lệch giữa giá bán và chi phí có thể lên đến hơn 1.000 lần. Các nhà bán lẻ tại sân bay hiểu rằng người mua không có được nhiều lựa chọn, do đó khách hàng sẵn sàng chi tiền. Nhiều du khách có kinh nghiệm sẽ mua đồ ăn nhẹ tại các cửa hàng tiện lợi gần nhà và mang đến sân bay. Họ cũng có thể mang chai/bình rỗng tới sân bay, và sau khi qua trạm kiểm soát an ninh, họ sẽ đổ nước vào đó để uống.

Chúng ta phải trả nhiều hơn 200 - 300% so với giá thông thường cho cafe, bánh kẹo... tại sân bay. Ảnh minh họa: Depositphoto.

2. Lego theo chủ đề

Các bộ Lego theo chủ đề như "Chiến tranh giữa các vì sao", "Harry Porter", "Minecraft"... đắt hơn 25% so với các bộ thông thường, trong khi có vẫn có cùng số lượng các chi tiết. Hẳn nhiên các nhà sản xuất Lego theo chủ đề phải trả tiền phí bản quyền cho các chủ đề đó, vì thế, giá của bộ Lego theo chủ đề đắt hơn các bộ xếp hình thông thường.

3. Kem làm trắng răng

Việc sản xuất kem đánh răng không phải là một quá trình phức tạp về mặt công nghệ. Các loại kem đánh răng đắt đỏ chỉ là kết quả của việc marketing hiệu quả, trong khi nó không hề thực hiện một phép màu nào trên hàm răng của bạn. Các nha sĩ khuyên rằng bạn không nên trả quá nhiều tiền cho các loại kem như vậy, tốt nhất là nên đến thăm nha sĩ của bạn hai lần một năm để làm sạch răng miệng một cách chuyên nghiệp.

4. Đệm

Theo khảo sát, hầu hết các loại đệm đắt tiền có giá trị không xứng đáng với số tiền mà người ta đã bỏ ra mua chúng. Các cửa hàng thêm ít nhất 50% vào mức giá, và giá chiếc đệm càng tăng cao, tức là sự khác biệt giữa giá bán và chi phí càng cao. Các nhà kinh tế từng chỉ ra rằng bán đệm là một mặt hàng có nhiều lợi nhuận hơn nhiều so với thực phẩm, quần áo...

5. Các sản phẩm thịt trong siêu thị

Giá thịt trong siêu thị thường bao gồm lương công nhân chế biến sản phẩm này trước khi đem ra bán. Nó cũng bao gồm cả chi phí rủi ro, vì thời gian cho một sản phẩm thịt tồn tại trên kệ bán là không lâu, do yếu tố chất lượng. Thậm chí, một số người bán có thể thêm vào thịt băm, thịt xay một số thành phần có thể làm ảnh hưởng hương vị của món ăn.

6. Bỏng ngô tại các rạp chiếu phim

Đương nhiên các rạp chiếu phim không kiếm được tiền từ các bộ phim, bởi vì phần lớn lợi nhuận thuộc về các công ty sản xuất. Thế nên để kiếm được tiền, các rạp phim buộc phải tăng giá các sản phẩm như bỏng ngô, soda, khoai tây chiên... bán ở đó. Ước tính, những sản phẩm này mang lại cho các rạp phim lợi nhuận tổng thể khoảng 40%.

Bỏng ngô bán tại các rạp chiếu phim thường có giá đắt đỏ hơn rất nhiều bỏng ngô các nơi khác. Ảnh minh họa: Pixabay.

7. Sách giấy

Chi phí của sách giấy không cao như chúng ta thường nghĩ. Để in một cuốn sách bìa cứng, một nhà sản xuất chi khoảng 3,5 USD, trong khi chúng ta mua nó với giá cao gấp nhiều lần. Khi mua một cuốn sách mới, bạn không chỉ trả tiền cho tác giả của cuốn sách, mà phần lớn nhất thuộc về nhà xuất bản - đơn vị đã đầu tư tiền cho việc mua bản quyền, chỉnh sửa, dịch, quảng bá tác phẩm trên thị trường.

Sách điện tử rẻ hơn nhiều. Ngoài ra, một số tác phẩm có thể được tải xuống một cách hợp pháp. Bạn cũng có thể mua sách cũ để giảm chi phí.

8. Các thiết bị gia dụng mẫu mã đổi mới liên tục

Các nhà sản xuất không ngừng quảng bá các thiết bị công nghệ đời mới, tuy nhiên việc chạy đua theo những model mới nhất là không cần thiết. Ví dụ, chiếc máy pha cafe đời cũ của bạn pha cafe ngon không thua gì những chiếc máy đời mới.

9. Dịch vụ làm tóc nữ

Các salon tóc đương nhiên giúp cho một nửa thế giới đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một sự thật mà các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp tiết lộ, đó chính là: không có sự khác biệt cơ bản trong việc cắt tóc nam và nữ, tức là chúng ta lẽ ra có thể trả tiền như nhau cho dịch vụ này. Tuy nhiên, dịch vụ làm tóc nữ lúc nào cũng đắt đỏ so với dịch vụ làm tóc nam rất nhiều.

Các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp tiết lộ: không có sự khác biệt cơ bản trong việc cắt tóc nam và nữ. Ảnh minh họa: East News.

10. Nước lọc trong nhà hàng

Khách hàng của các nhà hàng, khách sạn biết rõ rằng gọi rượu vang ở những nơi này rất đắt đỏ, thế nên đôi khi họ gọi nước khoáng thay thế. Nhưng hẳn nhiên các nhà hàng không muốn mất cơ hội kiếm tiền, thế nên họ cũng tăng giá nước lọc. Vậy nên trong khi bạn nghĩ rằng mình đã tiết kiệm tiền bằng cách gọi nước lọc thay vì rượu, trên thực tế, ly nước bạn gọi có giá đắt gấp 3 lần thông thường.

11. Dầu oliu

Dầu Oliu thường bị làm giả bằng cách trộn với các loại dầu rẻ hơn. Khi chúng ta mua một chai dầu Oliu, chúng ta có thể bị mua đắt từ 50-400%. Để theo đuổi lợi nhuận, nhiều nhà sản xuất dầu Oliu trộn dầu Oliu với những dầu rẻ hơn, trong khi người mua khó có thể phân biệt được hàng thật, hàng giả, mà chủ yếu bỏ tiền ra mua dựa trên thương hiệu.

12. Băng vệ sinh

Ngoài tác hại cho môi trường sinh thái, băng vệ sinh cũng tiêu tốn tiền của bạn. Bạn có thể sử dụng cốc nguyệt san, chúng vừa không gây tác hại cho môi trường, lại mang lại lợi ích kinh tế dài lâu cho bạn. Ước tính, nếu dùng băng vệ sinh, bạn mất khoảng 50 USD/năm. Trong khi đó, dùng cốc nguyệt san thì một năm bạn chỉ mất khoảng 6 USD mà thôi.

Thùy Linh (Theo Bright Side)