Công thức bánh khoai lang giòn lâu, không ngấm dầu

Sơ chế khoai lang: Theo lối cũ để bánh khoai giòn, người nội trợ thường đem gọt vỏ, ngâm khoai vào nước vôi trong. Nếu không có thì ngâm nước lã, vắt chút nước cốt chanh để khoai trắng giòn, không bị thâm. Sau đó, rửa sạch lại đem thái que diêm hoặc thái lát, bào sợi, rửa sạch lại, để ráo nước trước khi trộn vào bột.

Chuẩn bị bột khô: Cho vào âu lớn 200 gr bột mì, 100 gr bột gạo tẻ, 4 gr bột nghệ, 80 - 90 gr đường, đánh đều bột, quây thành hình miệng giếng, thêm 1 vỉ sữa đặc, 1 quả trứng.

Đánh bột ướt: Từ từ cho nước vào, đánh đều tay theo một chiều từ trong ra ngoài cho đến khi bột tan hoàn toàn, hỗn hợp sánh mịn, không vón cục. Dùng khăn ẩm đậy âu bột và ủ khoảng 1 giờ để bột nghỉ, giúp bánh khi chiên giòn và xốp hơn. Sau khi ủ, cho khoai đã để ráo vào âu bột, trộn đều.

Rán bánh: Đun nóng dầu ăn, căn lượng dầu ngập bánh khi chiên. Thử đầu đũa thấy sủi tăm là đạt độ nóng. Múc lượng bột cùng khoai vào muôi rồi nhẹ nhàng cho vào chảo chiên ở lửa vừa. Khi một mặt vàng giòn thì trở chiên mặt còn lại là được. Làm lần lượt cho tới hết.

Vớt để ráo dầu: Bánh khoai mới chiên vớt ra để khay thưa cho ráo dầu rồi thưởng thức nóng. Nếu làm hàng quán, nên chiên ‘2 lửa’ bánh giòn ngon hơn: Lần lửa đầu, chiên sơ để bánh định hình se mặt lại, vớt ra để khay inox cho ráo dầu. Trước khi ăn, rán lần hai nhanh ở nhiệt căng hơn chút cho dầu thoát ra, bánh giòn ngon.

Yêu cầu thành phẩm: Bánh khoai vàng ươm, khi ăn vỏ ngoài giòn rụm xen kẽ khoai bùi bùi, bên trong vẫn giữ được vị mềm ngọt tự nhiên khá bắt vị. Đây là quà vặt ‘quốc dân’ được nhiều người yêu thích vào mùa đông miền Bắc.