THPT Phan Đình Phùng vô địch nữ giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025

Đội nữ THPT Phan Đình Phùng đánh bại Vinschool The Harmony 37-29 trong trận chung kết 7/12, lần thứ 2 liên tiếp vô địch Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Trận đấu diễn ra lúc 13h tại Cung Thiếu Nhi cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng, trước sự chứng kiến của khoảng 500 khán giả là học sinh, giáo viên và phụ huynh hai trường.

Tuy nhiều thời điểm bị dẫn, Phan Đình Phùng chứng tỏ bản lĩnh trong những thời điểm quyết định vào cuối trận để bảo vệ thành công danh hiệu giành được năm ngoái. Nếu tính cả chức vô địch Giải giao hữu hai miền hồi tháng Năm, đội nữ THPT Phan Đình Phùng đã giành ba chức vô địch liên tiếp ở các giải trong khuôn khổ Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja.

Đinh Ngọc Phương Linh (áo trắng, Phan Đình Phùng) thực hiện một pha lên rổ trong trận chung kết. Ảnh: Giang Huy

Hiệp 1 diễn ra căng thẳng khi hai đội chơi đôi công từ những pha bóng đầu. Đội ĐKVĐ liên tiếp câu lỗi để giành quyền ném phạt. Tuy nhiên, lợi thế nhanh chóng biến mất sau cú ném 3 điểm tự tin từ Lý Bảo Hương bên phía Vinschool The Harmony.

Không chịu kém cạnh, Hà Thu (số 95) bên Phan Đình Phùng đáp lại bằng pha ném 3 chính xác, đẩy không khí trong nhà thi đấu lên cao. Sự phối hợp giữa Lý Hà My và Đồng Minh Anh mang về thêm 2 điểm cho Vinschool The Harmony, nhưng ở giây cuối hiệp, Hà Thu lại tung cú ném 3 chuẩn xác, giúp Phan Đình Phùng khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn 9-6.

Sang hiệp 2, đội ĐKVĐ tiếp tục cho thấy kinh nghiệm với những cú ném 3 điểm. Đồng Như An (số 8), Vũ Dương Bảo Thy (số 98) và Chu Thùy An (số 15) lần lượt ghi điểm từ xa, trong khi Harmony chỉ ghi được 4 điểm ở hiệp đấu này.

Đội trưởng Đinh Ngọc Phương Linh (Phan Đình Phùng) bị kèm chặt, nhưng vẫn là đầu tàu nhờ khả năng kéo giãn hàng thủ, tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm. Kết thúc hai hiệp đầu, Phan Đình Phùng vẫn dẫn điểm với khoảng cách 11-4.

Vũ Dương Bảo Thy trong pha tranh chấp với cầu thủ nữ Vinschool The Harmony. Ảnh: Giang Huy

Hiệp ba chứng kiến thế trận cân bằng hơn khi hai đội ăn miếng trả miếng, giằng co từng pha rebound. Harmony nỗ lực rút ngắn cách biệt, trong khi Phan Đình Phùng vẫn duy trì sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Hiệp đấu khép lại với tỷ số 12-12, nâng tổng điểm sau ba hiệp lên 29-25, với ưu thế vẫn nghiêng về đội ĐKVĐ.

Bản lĩnh trận mạc của Phan Đình Phùng được thể hiện rõ ở hiệp cuối. Họ cầm bóng chắc tay, siết chặt phòng ngự, không cho Vinschool The Harmony nhiều không gian dứt điểm, đồng thời tận dụng sai lầm của đối thủ để kiểm soát bảng rổ và ghi điểm từ các pha rebound. Chung cuộc, Phan Đình Phùng giành chiến thắng 37-29.

Vũ Dương Bảo Thy (Phan Đình Phùng) được chọn là Cầu thủ hay nhất trận (MVP). Tuy không có ưu thế thể hình, Thy nhanh nhẹn, xông xáo và dẫn nhịp tốt.

Đội nữ THPT Phan Đình Phùng vui mừng sau khi chiến thắng trận chung kết. Ảnh: Giang Huy

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Hà Thu (Phan Đình Phùng) dành lời khen cho đối thủ: "Vinschool The Harmony là đội bóng mạnh nhất mà chúng tôi từng đối đầu. Nhưng nhờ phân bổ thể lực hợp lý, tinh thần đoàn kết và giữ được sự tự tin khi thi đấu, đội đã giành chức vô địch thứ ba tại giải".

Việc Phan Đình Phùng một lần nữa vô địch Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja không phải bất ngờ, bởi họ luôn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, đường đến danh hiệu năm nay khó khăn hơn nhiều với họ do nhiều đội bóng mạnh lần đầu xuất hiện. Năm nay, giải tăng quy mô lên 36 đội so với 24 năm ngoái.

Với Vinschool The Harmony, vào chung kết có lẽ là thành tích đáng tự hào với đội bóng non trẻ này. Tuy mới thành lập, việc được tổ chức bài bản, thi đấu thường xuyên đã nhanh chóng đưa đội trở thành một trong những đội nữ bóng rổ học đường mạnh nhất Hà Nội.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Thông tin về giải được cập nhật trên fanpage và website chính thức của giải.

Hải Long