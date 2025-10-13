'Đôi lời đã gửi cho người, thanh xuân nay vẫn đợi chờ một cô'

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, với sự chân thành trong nhân tâm, hy vọng chúng ta tạo cho nhau một cơ hội.

Vậy là cửa sổ trời thu vừa hé mở, chúng ta những con người sinh ra từ nhiều vùng miền khác nhau, vùng quê xa vút đã cùng nhau đoàn tụ về nơi đây. Một trời thu Hà Nội với bát ngát phố phường và đâu đó hương hoa sữa ngào ngạt, những đôi lứa thì thầm và những đêm thu xào xạc dòng người lướt qua.

Bạn cũng như tôi, cũng đâu đó từ nơi xa đến từ mở đầu là kiến thức sinh viên và kết thúc bởi những ngày chạy deadline nhỉ? Cứ ngỡ rằng tình yêu gái trai sẽ theo độ tuổi rồi đến nhưng nào ngờ càng đợi càng mất hút. Đợi chờ chẳng thấy người đâu, để nay tôi viết tâm sự âu sầu.

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, với sự chân thành trong nhân tâm, hy vọng chúng ta tạo cho nhau một cơ hội. Nó không chiếm tỉ lệ lớn nhưng còn hơn chưa thử nhỉ.

Về công việc, cũng ổn định của riêng tôi rồi, chưa được mĩ mãn nhưng cũng là năm tháng mình theo đuổi. Tuổi tác thì ăn ít muối hơn các 30 tuổi hai năm. Bề ngoài tạm được, thêm 30 cm nữa vừa tròn 2 m. Tính cách hòa đồng, nơi nào cũng sống được bởi có lòng tin vào bản thân. Xuất xứ, tôi ở quê hương tâm linh, nơi đâu có chùa lớn nhất cả nước là nhà tôi. Theo chủ nghĩa duy tâm, đạo đức hình thành trong tâm trí.

Xa xa cũng nhiều lời rồi, đọc thêm nhiều nữa thì người chờ mong. Đôi lời đã gửi cho người, thanh xuân nay vẫn đợi chờ một cô.

Các bạn nữ đọc đến đây cảm thấy hài lòng hoặc có cùng quan điểm, hãy gửi email cho tôi nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ