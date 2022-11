Đội đua Việt 'càng chơi càng hay' tại giải rally châu Á

Kết thúc những vòng đua tại Thái Lan, Aka Racing giữ vị trí 12 trên bảng tổng sắp, trước khi bắt đầu vòng đua tại Campuchia.

Từ vòng 2 của giải đua đường trường xuyên quốc gia AXCR (Asia Cross Country Rally), 31 đội đua liên tục căng mình thi đua để giành vị trí cao nhất. Vòng 2 là vòng đặc biệt, bởi quãng đường chỉ 120 km, nhưng 80 km đầu tiên trùng với vòng 5 và 30 km cuối trùng với vòng 1.

Một điểm thú vị của giải đua Rally, ban tổ chức có thể thay đổi đường bất chợt trước khi vòng đua diễn ra vài tiếng, như vậy cuốn sổ ghi chú trên đường ở một số điểm sẽ bị loại bỏ hoặc thay thế.

So với vòng 1, ở vòng 2 các đội đua sẽ chạy song song bờ mương và băng qua rừng cao su, do đó mặt đường vòng 2 đỡ khắc nhiệt hơn, không còn nhiều đá nhưng nhiều hố và ổ gà. Tuy nhiên, dọc mương đường hẹp và rất xấu, nhiều hố lớn, đồng thời ở một số góc cua bị khuất bởi cây. Nếu như không giảm tốc kịp thời ở khúc cua gắt sẽ bị chệch khỏi đường và lao xuống mương. Tại giải đua, một đội đua hạng xe motor đã bị lao xuống mương do không giảm tốc kịp thời.

Đội Aka Racing ở đoạn cua dọc đường mương. Ảnh: Minh Quân

Với địa hình khắc nhiệt ở vòng 2, chiếc Mitsubishi Triton phát huy khả năng hoạt động ổn định và linh hoạt ở dải tốc 20 km/h ở mặt đường đá, cát, bùn và 140 km/h ở mặt đường phẳng. Theo cảm nhận của tay đua chính Trần Công Phát sau hai ngày đua, Triton trang bị hộp số Super Select 4WD-II giúp xe ổn định hơn khi vào cua và vào cua nhanh, hộp số cũng cho phép xe chuyển từ cầu sau (2H) lên truyền động 2 cầu (4H) hoặc chế độ địa hình (4HLc, 4LLc) ngay cả khi xe đang chạy ở tốc độ hơn 100 km/h. Ngoài ra, hộp số Super Select II trang bị khóa vi sai trung tâm, giúp ngăn ngừa tổn hao công suất và giúp xe vận hành ổn định.

Lợi thế của hộp số Super Select II giúp xe nhanh nhẹn hơn, trong khi đó một số đội sử dụng Isuzu D-Max, Ford Ranger Raptor, Toyota Hilux TRD phải giảm tốc khi vào cua khiến thời gian về đích tăng thêm.

Bên cạnh đó, động cơ MIVEC 2,4 lít tăng áp làm từ hợp kim nhôm, cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Khối động cơ cũng cho khả năng ổn định và tản nhiệt tốt, đặc biệt khi phải hoạt động liên tục trong cuộc đua kéo dài hàng trăm cây số không ngừng nghỉ.

Ngoài ra, tỉ lệ phân bổ trọng lượng cũng rất quan trọng trong giải đua. Ở vòng 2, hai đội từ Thái Lan là Raptor Team ThaiLand và Nexzter Rest Club đều bị trượt khỏi đường đua và lật xe. Đội Modellishta (Thái Lan) sử dụng Toyota Hilux TRD với phần thùng sau được bỏ bớt và thay thế một số chi tiết để giảm trọng lượng. Do đó lợi thế của chiếc Triton là trọng lượng nhẹ, tỉ lệ phân bổ tốt, đồng thời trục cơ sở của xe ngắn giúp xe chạy tốc cao hay vào cua ổn định và linh hoạt hơn, đề-pa ở dải tốc đầu nhanh hơn, điều này cũng giúp hệ thống giảm xóc đỡ hư hại khi trên đường xấu.

Vòng 3 địa hình rất khắc nhiệt với bùn đất gây trơn trượt. So với 2 vòng đầu, vòng 3 có phần khắc nhiệt hơn khi 70% mặt đường là hố và rãnh sâu. Rất nhiều xe đã bị sự cố và hỏng hóc dẫn đến không hoàn thành vòng đua (DNF – Did Not Finish) khi băng qua rãnh mà không giảm tốc.

Trước thềm vòng 3, đội hậu cần của Aka Racing đã thay 4 lốp của Toyo Open Coyntry Mud Terrain – một loại lốp chuyên dùng cho đường bùn, điều này giúp xe có độ bám tốt hơn và giảm khả năng trơn trượt ở đoạn cua hay đoạn đường thẳng có bùn lầy.

Ngoài đường bùn, địa hình rừng cao su cũng tái hiện, nhưng chiều rộng của đường băng qua rừng cao su vô cùng hẹp, những khúc cua vừa đúng thân xe, nếu như sơ sẩy, đội sẽ bị cây cao su đập vào thân xe, gây ra hỏng hóc không đáng có.

Vòng là cung đường chạy dọc biên giới Thái Lan - Campuchia và Aka Racing có thành tích tốt nhất từ đầu giải, về đích thứ 11. Nhờ đó, sau khi hoàn thành những ngày đua tại Thái Lan, đội xếp thứ 12/31 với thời gian 7 tiếng 53 phút 43 giây. Dẫn đầu vẫn là đội Mitsubishi Ralliart (Nhật Bản) với thời gian 6 tiếng 41 phút 50 giây. Trong đó hạt giống Isuzu Suphan (Thái Lan) xuống hạng thứ 14.

Ngày 26/11, các đội xe đua chặng cuối tại Siem Reap, vòng quanh Angkor Wat, và cuối cùng là trao giải.

Minh Quân