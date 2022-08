Đội Công binh số 1 đào mương giúp người dân Abyei chống lũ

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam giúp khơi thông mương, xây 20 km hệ thống thoát nước cho người dân tại thị trấn Abyei (khu vực giữa Sudan và Nam Sudan).

Ngày 17/8, thiếu tá Nguyễn Quang Tuyển, Chính trị viên Đội Công binh số 1, cho biết đội vừa hoàn thành hệ thống chống ngập cho thị trấn Abeyi cũng như xây xong con đường giúp học sinh trong vùng đi học an toàn trong mùa mưa lũ. Đây là kết quả sau gần một tháng triển khai, với trên 700 ngày công của cán bộ, nhân viên. Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã đào đắp, vận chuyển trên 3.000 m3 đất, nạo vét hơn 20 km kênh mương thoát nước.

Đội Công binh Việt Nam vận hành máy xúc để nạo vét hệ thống thoát nước cho người dân Abeyi. Ảnh: Quang Tuyển

Quá trình thực hiện dự án, ông Tuyển nói đội gặp nhiều khó khăn. Những trận mưa đầu mùa đã làm cho toàn thị trấn bị ngập. Người dân chủ yếu nghèo khó, hầu như không có nhà vệ sinh, mưa lũ làm dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Qua khảo sát ngày 13/7, đội nhận thấy vấn đề khó nhất khi xây hệ thống thoát nước là địa hình không có độ dốc, mực nước sông và khu dân cư không chênh lệch nhiều. Người dân trong vùng rất ít khi được giúp đỡ nên cũng thiếu tin tưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Để tạo được niềm tin, các chiến sĩ đã tiếp cận già làng, đến từng nhà thuyết phục, sẻ chia vất vả với người dân.

Thiếu thốn vật liệu, Đội Công binh Việt Nam cử cán bộ đi xin ống cống cũ phế liệu về sửa chữa, gia công để lắp được138 m cống tròn, 36 ống cống làm đường đi cho dân. Chứng kiến học sinh lội bùn đến trường, Đội cũng giúp thị trấn làm một con đường dài gần 200 m giúp các em đi học an toàn trong mùa mưa.

Người dân Abeyi chụp ảnh lưu niệm cùng đội công binh Việt Nam. Ảnh: Quang Tuyển

Đội công binh đã bổ sung gần 100 m3 đất để nâng cốt nền sân trường tránh ngập lụt, làm khu vui chơi thể thao cho học sinh sau giờ học; tặng nhà trường hai lò đốt rác, ba thùng rác và một số dụng cụ thể thao.

Trước sự giúp đỡ của chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, ông Aach Deng Biong, Thị trưởng khu tự trị Abyei, bày tỏ cảm kích và mang tặng bốn con dê. Ông mong muốn công binh Việt Nam ở đây lâu dài để giúp đỡ nhân dân Abyei nhiều hơn.

Trước đó, Đội Công binh số 1 tổ chức chuyến khám chữa bệnh hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục một phần hậu quả của mưa lũ tại Bệnh viện Đa khoa Bentiu, bang Unity, Nam Sudan. Các chiến sĩ quân y đã khám, chữa và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân, chủ yếu là phụ nữ và người cao tuổi.

Thị trấn Abyei là trung tâm của khu vực Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, rộng khoảng 20 km2, dân số khoảng 50.000. Do an ninh bất ổn, người dân các vùng lân cận đổ về sống xung quanh Phái bộ để được đảm bảo an ninh. Trong thị trấn còn có khu bảo vệ thường dân, được Liên Hợp Quốc bảo vệ để tránh xung đột giữa các bộ tộc.

Sơn Hà