Đợi anh - người cùng em đồng hành, vun đắp hạnh phúc

Em không phải là một cô gái hoàn hảo, nên cũng không mong người bạn của mình phải thật xuất sắc.

Em biết chuyên mục Hẹn hò của Báo VnExpress khá lâu, nhưng chắc hôm nay mới đủ duyên để viết những dòng này gửi đến anh - người đồng hành mà em vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Em là cô gái miền Tây, tính tình hòa đồng, vui vẻ nhưng đôi lúc cũng khá trầm tính, hướng nội. Ngoại hình em nhỏ nhắn, dễ thương. Cuộc sống của em giản dị, em yêu những bữa cơm gia đình, thích sự gọn gàng, ngăn nắp, thích thể thao và những chuyến đi đến các vùng đất mới. Hy vọng anh sẽ sớm xuất hiện để đồng hành cùng em trên những chặng đường ấy.

Em không phải là cô gái hoàn hảo nên không mong người bạn của mình phải thật xuất sắc. Vì em còn nhiều thiếu sót nên chỉ mong tìm được người có thể cùng em tốt lên mỗi ngày.

Em đơn giản chỉ tìm một người có công việc ổn định, thu nhập ổn, có chí tiến thủ. Ngoại hình không quá quan trọng, nhưng nếu cao trên 1m65 càng tốt. Anh sống tử tế, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Với em, không ai sinh ra đã hợp nhau cả, một mối quan hệ muốn bền lâu cần có sự chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu. Khi đã hiểu nhau rồi, mọi vấn đề khác đều có thể thay đổi và dung hòa được.

Chỉ cần anh đủ mạnh mẽ để có thể làm điểm tựa cho cả hai cùng cố gắng, cùng phấn đấu và cùng vượt qua khó khăn, thế là quá đủ rồi. Hy vọng những dòng tâm sự này của em sẽ chạm được đến anh - người mà em đang đi tìm. Đợi thư anh.

