Độc thân lâu năm, tìm người thương để cưới

Anh sinh ra, sống và làm việc tại Nha Trang, dáng người cao gầy, nay lấy hết dũng cảm viết bài lên Hẹn hò, mong tìm một nửa yêu thương.

Qua 32 nồi bánh chưng mẹ nấu rồi mà anh vẫn chưa tìm được em. Anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất có biển xanh, cát trắng. Anh rất hiền, dễ gần, đặc biệt không có tính gia trưởng nên em an tâm nhé. Anh rất tôn trọng vấn đề riêng tư của mỗi người và đề cao khả năng giải quyết mâu thuẫn bằng việc đối thoại giữa các bên.



Anh khá nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm và chủ động nên mới cô đơn đến giờ này. Có lẽ do vậy anh vẫn FA đến giờ. Người ta gọi cái này là ế bằng thực lực. Anh thích đi du lịch đó đây, thích tụ tập bạn bè mỗi sáng cuối tuần để cà phê hoặc nấu ăn. Anh cao 1m73, khá gầy, gương mặt dễ nhìn, không xấu cũng không đẹp, thu nhập ổn định.



Về em: vui vẻ, hòa đồng. Em ở đâu cũng được, miễn là thương anh nhé. Anh không quan trọng vùng miền, chỉ cần một lý do thôi. Tất nhiên nếu em ở trong tỉnh Khánh Hòa thì quá tuyệt vời. Anh không giỏi văn nên cách viết hơi lủng củng, em đừng cười nhé. Rất mong nhận được thư của em.

