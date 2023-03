Độc giả có cơ hội trúng thưởng khi bình chọn Sáng kiến Khoa học 2023

Từ ngày 17/3 đến 22/4, mỗi tuần cuộc thi Sáng kiến Khoa học do VnExpress tổ chức sẽ có mini game quay số tìm chủ nhân may mắn để trao quà.

Khi bình chọn cho các sáng kiến, sản phẩm dự thi tại vòng Loại và Chung kết của cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023, độc giả VnExpress sẽ có cơ hội nhận được 01 pin sạc dự phòng Xiaomi Power Bank 3 10,000mAh Ultra Compact, trị giá 600.000 đồng.

Cụ thể, sau mỗi lần bình chọn cho sáng kiến khoa học trên trang chương trình, độc giả sẽ nhận về một số may mắn qua email đăng ký. Từ ngày 17/3 đến 22/4, mỗi tuần VnExpress tổ chức quay thưởng một lần, dựa trên số may mắn đã cung cấp cho độc giả. Mỗi tuần quay một lần với 03 lượt quay số ngẫu nhiên để tìm ra 03 độc giả may mắn nhất nhận được phần quà từ Ban tổ chức.

Độc giả tham gia bình chọn sẽ nhận được mã số may mắn tham gia dự thưởng.

Để tham gia, người bình chọn phải đăng ký tài khoản định danh myVnE trên VnExpress, họ tên, số điện thoại và căn cước công dân. Mỗi tài khoản được bình chọn cho nhiều sản phẩm/giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc thi, nhưng mỗi sản phẩm/giải pháp chỉ được vote một lần.

Độc giả trúng thưởng sẽ nhận được email thông báo của Ban tổ chức. Danh sách độc giả trúng giải tuần sẽ được công bố trên website và fanpage của chương trình.

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học (Creative Science Contest) năm 2023 do VnExpress tổ chức bắt đầu bước vào vòng loại (diễn ra từ ngày 14/3- 31/3) với 118 dự án tham gia tranh tài.

Ở vòng này, độc giả VnExpress sẽ bình chọn cho sản phẩm/giải pháp mà mình yêu thích và đánh giá cao. Ban tổ chức và Ban giám khảo sẽ chấm điểm, chọn bài thi vào vòng chung kết dựa trên 40% bình chọn của độc giả và 60% điểm Ban giám khảo.

Các dự án bước vào chung kết sẽ tiếp tục tham gia vòng bình chọn và thuyết trình trước Hội đồng giám khảo về nghiên cứu của mình. Ở vòng này, điểm bài thi bao gồm 80% điểm đánh giá của Hội đồng giám khảo và 20% điểm vote của độc giả VnExpress.

Hội đồng giám khảo gồm 5 nhà khoa học uy tín từ nhiều lĩnh vực, trong đó có nhân vật thuộc top nhà bình duyệt toàn cầu và phó giáo sư sở hữu giải thưởng L’Oreal. Cùng với lượng bình chọn của độc giả VnExpress, Ban giám khảo cuộc thi sẽ lựa chọn và trao giải cho những sản phẩm, giải pháp xuất sắc, có tính ứng dụng thực tế.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho những người yêu khoa học, công nghệ, qua đó khuyến khích phong trào nghiên cứu, tạo động lực phát triển và ứng dụng các sáng kiến phục vụ đời sống.

Năm nay giải thưởng được nâng lên 300 triệu đồng. Toàn bộ tiền giải thưởng do Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) tài trợ. Đây là quỹ xã hội - từ thiện hoạt động vì cộng đồng, không lợi nhuận, được vận hành bởi Báo VnExpress và Công ty cổ phần FPT. Quỹ theo đuổi hai mục tiêu: hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển. Một trong các hoạt động của quỹ là thúc đẩy ứng dụng công nghệ, trang bị công cụ phát triển bền vững cho các cá nhân và cộng đồng, đặc biệt là trang bị tri thức thông qua giáo dục.

Ngoài phần thưởng tiền mặt, các tác giả dự thi còn có các lợi ích khác như cơ hội được truyền thông trên các nền tảng của Báo điện tử VnExpress, được kết nối tới các đối tác quan tâm để phát triển, hoàn thiện, kinh doanh sản phẩm.

Thông tin về cuộc thi tại đây.

Như Quỳnh