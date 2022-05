Đoạt mạng cựu công an xã vì mối hận 8 năm trước

Bình ThuậnNguyễn Văn Ngọc, 40 tuổi, sát hại cựu công an xã, trả thù người này đã giải quyết một việc 8 năm trước.

Ngày 24/5, Ngọc, 40 tuổi, bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt án tử hình về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 326 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con đến năm 18 tuổi.

Theo HĐXX, bị cáo phạm tội với động cơ đê hèn, mang tính chất côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng đã tước đoạt mạng sống của người khác, nên phải xử nghiêm.

Sau phiên tòa, Nguyễn Văn Ngọc bị áp giải về trại giam, sáng 23/5. Ảnh: Việt Quốc

Theo cáo trạng, trưa 18/10/2021, Ngọc mang theo cây búa sang cửa hàng vật liệu xây dựng gần nhà ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, hỏi mua đinh về sửa chiếc xe rùa.

Lúc này, Ngọc thấy anh Hoàn (42 tuổi, cựu công an xã) đang ngồi chơi cờ tướng với chủ tiệm. Nhớ lại chuyện anh Hoàn từng tham gia giải quyết việc mình bị một phụ nữ tố cáo hiếp dâm, gây thương tích 8 năm trước, Ngọc bực tức lấy búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu cựu công an xã. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương sọ não.

Tại tòa, Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện gia đình nạn nhân Hoàn tại phiên tòa. Ảnh: Việt Quốc

Việt Quốc