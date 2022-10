Doanh thu Petrovietnam gần 700.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí (Petrovietnam) sau ba quý đạt 698,3 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch cả năm.

Ngày 10/10, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi giao ban điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ tháng 10 trực tuyến về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 và chín tháng đầu năm.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, đại diện doanh nghiệp cho biết, Petrovietnam khai thác dầu thô trong 9 tháng đầu năm đạt 8,15 triệu tấn, vượt 23% kế hoạch chín tháng và bằng 93% kế hoạch năm; bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2021. Sản xuất đạm vượt 9% kế hoạch chín tháng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất xăng dầu (không gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn) đạt 5,16 triệu tấn, vượt 9% kế hoạch chín tháng và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất khí, điện và các sản phẩm khác đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường.

Các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch. Tổng doanh thu toàn tập đoàn chín tháng ước đạt 698,3 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch cả năm và tăng 56% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 102,9 nghìn tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm 2022 và tăng 51% so với cùng kỳ 2021, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách cả nước. Đến hết 9 tháng, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức, về đích trước 4 chỉ tiêu: doanh thu toàn tập đoàn, doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế hợp nhất và nộp ngân sách nhà nước.

Những kết quả đã đạt được trong chín tháng đầu năm góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Petrovietnam qua từng năm, như năm 2020, 2021 đã được Brand Finance (công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới) định giá tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Đến năm 2022, giá trị thương hiệu Petrovietnam đã đạt 1,3 tỷ USD tăng gần gấp rưỡi năm 2021, duy trì vị trí trong 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số sức mạnh thương hiệu Petrovietnam đạt 70,8 và duy trì xếp hạng sức mạnh thương hiệu ở mức AA.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam nhận định những tháng còn lại của năm còn nhiều biến động, khó khăn khó lường, ông đề nghị toàn tập đoàn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, cũng như chuyển động cho các dự án đang gặp vướng mắc về cơ chế; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm 2023.

PVOIL nỗ lực cung ứng xăng dầu cho thị trường trong bối cảnh thị trường biến động.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh cần tập trung phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn an toàn, ổn định, hiệu quả trong bối cảnh nhiều biến động.

(Nguồn: Petrovietnam)