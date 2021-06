Doanh thu 5 tháng đầu năm của Petrovietnam vượt 14% kế hoạch

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 227.300 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức họp giao ban trực tuyến tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm. Theo đó, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chỉ tiêu tài chính trong 5 tháng đầu năm của Petrovietnam vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu tháng 5 vượt 18% kế hoạch tháng, đảm bảo sản lượng khai thác quy dầu lũy kế 5 tháng đầu năm hoàn thành kế hoạch đề ra. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 227.300 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch 5 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ 2020. Doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước 32.400 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch 5 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn đạt 15.300 tỷ đồng, vượt hơn 2,3 lần kế hoạch 5 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

"Các đơn vị trong tập đoàn đều duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, kiểm soát được lượng hàng tồn kho. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được quán triệt thực hiện nghiêm túc và triệt để", ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Petrovietnam cho biết.

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Petrovietnam phát biểu tại cuộc họp giao ban. Ảnh: Petrovietnam

Thời gian tới, tập đoàn tiếp tục thúc đẩy và triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng. Chủ tịch Hội đồng thành viên- ông Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo các đơn vị quan tâm, tập trung, tăng cường quản trị chi phí, quản trị rủi ro... triển khai tốt công tác đầu tư, đáp ứng các tiêu chí quan trọng là "tiến độ, chất lượng, chi phí". Trong đó, đặc biệt chú ý các dự án như Lô B, Cá Voi Xanh, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Nhơn trạch 3&4, nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất...

Về sản xuất, Tổng giám đốc Petrovietnam đề nghị tiếp tục nâng cao sản lượng khai thác dầu để bù đắp cho sản lượng khí; gia tăng trữ lượng; tăng sản lượng khí, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó cần duy trì hoạt động các nhà máy sản xuất, lọc hóa dầu, tăng công suất sản xuất, cung ứng kịp thời nhu cầu và tận dụng cơ hội thị trường; đẩy mạnh liên kết, xây dựng kế hoạch tiêu thụ, quản lý hàng tồn kho...

Công nhân làm việc trên công trình dầu khí. Ảnh: Petrovietnam

Tại cuộc họp, lãnh đạo Petrovietnam cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo an toàn sản xuất trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, tập đoàn tiếp tục kích hoạt tình huống khẩn cấp trong phòng chống dịch bệnh, diễn tập phương án xuất hiện F0, xét nghiệm sàng lọc cho công nhân, người lao động và đặc biệt đã tiến hành đợt đầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người lao động.

Thời gian tới, Petrovietnam và các đơn vị thành viên sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, cơ sở y tế, tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong tập đoàn. Trong đó, ưu tiên những nhân sự làm việc ở các công trình biển trong và ngoài nước, các công trình, nhà máy có mức độ rủi ro cao.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Hoàng Quốc Vượng trao số tiền ủng hộ 400 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19. Ảnh: Petrovietnam

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Petrovietnam đã đóng góp 400 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Doanh nghiệp chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước nhanh chóng đẩy lùi đại dịch, giữ môi trường an toàn cho nhân dân, duy trì sản xuất góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã ủng hộ 480 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19.

Tuệ Minh