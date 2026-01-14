Doanh số VinFast xấp xỉ tổng ba hãng xe ngoại

Lượng xe VinFast bàn giao năm 2025 chiếm gần 30% toàn ngành, riêng doanh số tháng 12 cao hơn lượng bán cả năm của Mazda hay Kia.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast, kết thúc năm 2025, toàn thị trường ôtô Việt Nam bán 604.134 xe, mức tăng 22% so với 2024, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Doanh số này chưa phản ánh đầy đủ bức tranh của thị trường ôtô trong nước, bởi hầu hết hãng hạng sang hoặc thuần bán xe nhập khẩu, đặc biệt nhóm xe Trung Quốc đều không công bố số liệu bán hàng.

Các dòng xe ra mắt năm 2025 tại Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 do VnExpress tổ chức. Ảnh: Hoàng Giang

Điểm sáng lớn nhất là VinFast với 175.099 xe bàn giao, xấp xỉ tổng lượng bán của ba hãng ngoại xếp sau cộng lại, lần lượt là Toyota (71.954), Hyundai (53.229) và Ford (50.450). Lượng bán hơn 175.000 chiếc của VinFast là mức cao nhất một hãng xe thiết lập được sau khoảng 30 năm thành hình của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam. Toàn bộ xe bán ra của VinFast đều là loại thuần điện.

Tính riêng tháng 12/2025 VinFast bàn giao 27.649 xe, đã tương đương doanh số cả năm của hãng Hàn Quốc Kia (27.176), hay xấp xỉ Honda (28.719). Theo các chuyên gia bán hàng, sự áp đảo của VinFast đến từ dải sản phẩm phủ khắp các phân khúc, phản ánh xu hướng chuộng xe thuần điện của người dùng Việt.

Đơn cử ở phân khúc MPV, mẫu 7 chỗ thuần điện Limo Green mới bàn giao từ tháng 8, nhưng đạt doanh số tích lũy 27.127 chiếc, soán ngôi vua doanh số mà Mitsubishi Xpander duy trì suốt 6 năm qua. Trong tháng 12/2025, Limo Green đạt doanh số tới 10.981 xe, mức cao nhất một mẫu xe có thể xác lập trong tháng tại Việt Nam. Theo các chuyên gia lĩnh vực vận tải, Limo Green "thắng lớn" nhờ giải bài toán: không gian cho 7 người, chi phí vận hành thấp hơn xe xăng, chi phí đầu tư thấp nhờ miễn lệ phí trước bạ...

VinFast Limo Green trưng bày tại Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: Minh Quân

Ở phân khúc xe gầm cao đô thị, VF 5 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khi đạt tổng lượng bán cả năm 43.913 chiếc. Riêng tháng 12, có 5.435 chiếc VF 5 Plus đến tay khách Việt. Mẫu xe điện VinFast ghi điểm với người Việt nhờ giá lăn bánh thấp (miễn 100% lệ phí trước bạ), chi phí sạc điện rẻ, không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc.

VinFast VF 6 cũng xác lập trật tự mới cho phân khúc B-SUV vốn cạnh tranh khốc liệt, khi doanh số cả năm đạt 23.291 xe, vượt qua các đối thủ xe xăng như Mitsubishi X-force (15.254) hay Toyota Yaris Cross (14.601). Ngoài các dòng xe trên, VF 3 đóng góp doanh số 3.925 xe trong tháng cuối 2025. Ở phân khúc cỡ D và E, bộ đôi VF 8 và VF 9 duy trì doanh số bán ổn định, giúp VinFast hoàn thiện bức tranh thị phần áp đảo của xe điện tại thị trường trong nước.

Nhìn chung, trong số 4 hãng sở hữu thị phần ôtô mới bán ra lớn nhất Việt Nam, chỉ VinFast tăng trưởng dương. Trong khi đó, ba đối thủ còn lại đều giảm thị phần. Hyundai Thành Công giảm nhiều nhất, từ mức 13,6% ở 2024 xuống 8,8% trong 2025.

Quang Anh