Doanh số sedan cỡ C - 'nước chảy chỗ trũng'

Kia K3 và Mazda3 gần như chiếm trọn thị phần phân khúc xe gầm thấp cỡ C khi chiếm đến 75%.

Trong tháng 8, Mazda3 dẫn đầu doanh số bán ra với 893 xe, xếp sau là K3 với 590 xe. Doanh số cộng dồn 8 tháng của hai mẫu xe này lần lượt 6.616 xe và 8.520 xe, tổng 15.136 xe, tương đương với mức thị phần 75%.

Không mẫu nào trong số Altis, Civic, Elantra bán quá 2.000 xe sau 8 tháng. Sản phẩm của Hyundai ghi nhận doanh số bằng 0 trong tháng 8 vì trước đó "dọn kho" chuẩn bị cho thế hệ mới ra mắt trong quý cuối 2022. Altis và Civic đóng vai trò là giúp dải sản phẩm của Toyota và Honda đa dạng hơn, nhiệm vụ doanh số không cao.

Như vậy sau 8 tháng, Kia K3 bán trung bình 1.065 xe, Mazda3 bán trung bình 827 xe. Những Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra bán trung bình chưa đến 250 xe/tháng.

K3 là mẫu xe chủ lực của Kia, bên cạnh Seltos, Carnival tại thị trường Việt Nam. Trong khi Mazda3 cùng với CX-5 là các sản phẩm đóng góp doanh số lớn nhất của hãng Nhật.

Một mẫu Mazda3 lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Trong xu hướng xe gầm cao được ưa chuộng trên toàn cầu, sedan cỡ C, D chứng kiến sự thoái trào trong 3-5 năm trở lại đây khi lượng bán lẫn số lượng xe tham chiến đều giảm so với những năm trước đó. Tại Việt Nam cũng vậy và nếu xét về mức độ suy giảm nhu cầu, dòng gầm thấp cỡ D nhanh hơn nhiều cỡ C.

Nhóm xe cỡ D hiện chỉ còn Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6 và Kia K5. Những cái tên như Hyundai Sonata, Nissan Teana, Ford Mondeo, Volkswagen Passat... đã ngưng bán. Dòng cỡ C nhỉnh hơn với 5 đại diện: Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3, Mazda3.

Phạm Trung