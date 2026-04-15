Doanh số ôtô điện toàn cầu giảm nhiệt

4 triệu ôtô điện bán ra trên thế giới trong quý đầu 2026, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh số bán ôtô điện toàn cầu vẫn lớn, nhưng xu hướng tăng trưởng không đồng đều ở nhiều thị trường. Dữ liệu mới nhất từ Benchmark Mineral Intelligence cho thấy 4 triệu ôtô điện đã bán trên toàn thế giới trong quý I năm 2026, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, tháng 3 có doanh số bứt phá với 1,75 triệu xe - tăng 66% so với tháng 2 và cao hơn 3% so với cùng kỳ năm 2025. Dưới đây là kết quả của quý I:

Thị trường Doanh số ôtô điện Tỷ lệ % Toàn cầu 4 triệu xe -3% Trung Quốc 1,9 triệu xe -21% Châu Âu 1,2 triệu xe +27% Bắc Mỹ 0,32 triệu xe -27% Phần còn lại của thế giới 0,6 triệu xe +79%

Châu Âu gánh vác thị trường

Lục địa già tuy không đạt số lượng lớn nhất, nhưng đang là động lực tăng trưởng của ôtô điện. Khu vực này đã có tháng bán hàng tăng mạnh nhất từ trước đến nay vào tháng 3, lần đầu tiên vượt mốc nửa triệu chiếc.

Doanh số tăng 72% so với tháng 2 và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ trợ cấp và giá xăng tăng cao do xung đột ở Trung Đông. Cả xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) đều đạt doanh số kỷ lục.

Một số quốc gia đã ghi nhận những kết quả nổi bật. Vương quốc Anh chứng kiến sự tăng trưởng nhờ việc thay đổi biển số xe vào tháng 3 (Anh thay đổi số hiển thị trên biển vào tháng 3 và tháng 9, theo đó xe đăng ký từ tháng 3-8 sẽ có số 26), cùng với chi phí nhiên liệu tăng cao, dẫn đến doanh số một tháng đạt kỷ lục và mức tăng trưởng 31% so với cùng kỳ 2025. Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng ghi nhận doanh số ôtô điện cao kỷ lục.

Xe điện Kia EV2 tại thị trường Anh. Ảnh: Kia

Giá xăng tăng cao rõ ràng đang định hình hành vi mua sắm. Tại Pháp, giá tăng, ngay cả khi có mức giá trần từ các nhà cung cấp nhiên liệu, đã gây ra tình trạng mua sắm hoảng loạn và gián đoạn nguồn cung tại các trạm xăng. Điều đó đã đẩy doanh số xe điện tăng 69% so với cùng kỳ 2025, vượt xa mức tăng trưởng mạnh mẽ 36% ghi nhận trong hai tháng đầu năm 2026.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng đang chiếm lĩnh thị phần ở châu Âu. Tại Italy, Leapmotor chiếm khoảng 30% doanh số xe điện trong quý I, và nếu tính cả các thương hiệu Trung Quốc khác, tổng thị phần lên tới 40%.

Trung Quốc phục hồi nhưng giảm điểm

Cũng trong tháng 3, Trung Quốc chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, với doanh số xe điện gần như tăng gấp đôi so với tháng 2 sau thời gian suy giảm do kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Mặc dù vậy, thị trường xe điện lớn nhất thế giới vẫn giảm 21%. Những thay đổi về chính sách tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu trong nước.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang dựa nhiều hơn vào xuất khẩu để bù đắp cho nhu cầu yếu hơn trong nước. Nhưng có một vấn đề: lượng hàng tồn kho ở nước ngoài đang tăng lên, cho thấy doanh số ở nước ngoài không theo kịp lượng hàng xuất khẩu.

Bắc Mỹ đang hạ nhiệt

Thị trường Bắc Mỹ đã có một khởi đầu khó khăn trong năm nay. Doanh số xe điện giảm 27% trong quý I so với cùng kỳ năm 2025, với cả Mỹ và Canada cùng chứng kiến sự sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, tháng 3 đã cho thấy một số dấu hiệu khởi sắc. Giá xăng cũng tăng ở Mỹ, quốc gia này ghi nhận hơn 100.000 xe điện bán ra - tổng số hàng tháng cao nhất kể từ khi các khoản tín dụng thuế liên bang kết thúc vào quý III/2025.

Các nhà sản xuất ôtô cũng đang thu hẹp quy mô. Honda gần đây đã hủy bỏ việc phát triển dòng xe điện Series 0 và các mẫu xe Afeela từ liên doanh với Sony cũng bị ngừng sản xuất.

Phần còn lại của thế giới

Bên ngoài các thị trường chính, tốc độ tăng trưởng đang tăng nhanh. New Zealand nổi bật với số lượng đăng ký xe điện BEV tăng vọt 263% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3. Điều đó đẩy tốc độ tăng trưởng năm 2026 của nước này lên hơn 100% so với cùng kỳ năm 2025.

Australia cũng nghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với doanh số xe điện tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3. Tốc độ tăng trưởng này thực tế chậm hơn so với đầu năm, khi đạt mức 111% nhưng vẫn đủ để thiết lập kỷ lục hàng tháng mới - cao hơn 2.000 chiếc so với mức đỉnh trước đó.

Giá xăng cũng đóng một vai trò nhất định. Kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, giá xăng tăng hơn 20% ở một số khu vực ở châu Đại Dương, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung nhiên liệu và thúc đẩy nhiều người mua chuyển sang sử dụng xe điện.

Minh Vũ (theo Electrek)