Doanh số MPV tháng 3: VinFast Limo Green, VF MPV 7 lên ngôi

Hai mẫu MPV thuần điện 7 chỗ của VinFast tăng tốc doanh số, vượt qua các mẫu xe động cơ đốt trong, giành ngôi bán chạy nhất phân khúc tháng 3.

Phân khúc xe đa dụng (MPV) tại Việt Nam trong tháng 3/2026 chứng kiến màn bứt tốc doanh số của hai mẫu xe điện VinFast, Limo Green và VF MPV 7, thay thế dòng xe động cơ đốt trong truyền thống Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova Cross.

Các chuyên gia đánh giá, sự lên ngôi của xe thuần điện đang định hình lại sân chơi trong phân khúc này, vốn nhiều năm là các hãng Nhật Bản.

Bộ đôi VF MPV 7 dành cho nhóm khách gia đình tại Việt Nam. Ảnh: VinFast

Theo báo cáo kinh doanh từ VinFast, hãng bàn giao 6.795 chiếc Limo Green trong tháng 3, tăng trưởng 276% so với tháng trước. Limo Green – mẫu MPV 7 chỗ kinh doanh dịch vụ, đồng thời cũng là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast hiện tại. Theo sau là phiên bản dành cho gia đình, VF MPV7 với doanh số 2.521 xe bán ra, tăng trưởng 116% so với tháng 2.

Doanh số hai mẫu xe VinFast bán chạy gấp vài lần đối thủ MPV 7 chỗ thuần xăng ở phía sau. Mitsubishi Xpander bán 1.763 xe trong tháng 3, trong khi Toyota Innova Cross ở vị trí thứ tư, doanh số 1.576 chiếc, theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam VAMA.

Từ vị trí thứ 5 trở xuống, khoảng cách doanh số nới rộng hơn, khi Toyota Veloz Cross bán 719 chiếc và Honda BR-V bán 352 chiếc. Các mẫu xe ở nhóm cuối bảng có Suzuki XL7 hybrid doanh số 196 xe và Toyota Avanza Premio đạt 74 xe.

VinFast Limo Green trong hành trình Car Test. Ảnh: Lương Dũng

Báo cáo doanh số trên cho thấy xu hướng dịch chuyển sang xe thuần điện diễn ra mạnh mẽ ở phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam. Đây là nhóm các dòng xe thường dùng kinh doanh dịch vụ hoặc phục vụ nhu cầu gia đình, nên tính thực dụng được người dùng đề cao khi lựa chọn, nằm ở không gian rộng rãi, đa dạng tiện ích, chi phí nhiên liệu tối ưu...

Tại Việt Nam, VinFast Limo Green có giá bán 749 triệu đồng, VF MPV 7 có giá 819 triệu đồng, chưa bao gồm các ưu đãi được hãng áp dụng.

Quang Anh