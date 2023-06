Doanh số Kia Seltos sụt giảm mạnh

5 tháng 2022, Setos bán 7.194 xe, con số giảm xuống 2.501 xe ở cùng kỳ 2023, tương ứng mức giảm 65%, nhiều nhất phân khúc CUV cỡ nhỏ.

Lật đổ Hyundai Kona, Kia Seltos trở thành mẫu xe đô thị cỡ nhỏ thống trị doanh số phân khúc trong hai năm 2021, 2022. Nhưng sự xuất hiện của Hyundai Creta vào tháng 3/2023 khiến ngôi vương lần nữa đổi chủ.

Tháng 5, Seltos bán 450 chiếc, kém đối thủ Creta gần 50 chiếc. Mẫu CUV thuần cỡ B không còn là cái tên chủ lực doanh số của Kia, thay vào đó là Sonet, mẫu xe kích cỡ B- bán hơn 800 chiếc. Nếu xét chung trong phân khúc, lượng tiêu thụ của Kia Sonet chỉ xếp sau cái tên bán chạy nhất, Toyota Corolla Cross với 1.014 xe.

Lượng bán của Seltos trong tháng 5 không quá thấp nếu so với các đối thủ cũng giảm doanh số so thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, con số lũy kế từ đầu 2023 so với cùng kỳ 2022, mẫu xe Hàn "tụt dốc không phanh".

5 tháng 2022, Setos bán 7.194 xe, dẫn đầu phân khúc. Đến cùng kỳ 2023, con số giảm xuống 2.501 xe, tương ứng mức giảm 65%, nhiều nhất phân khúc CUV cỡ nhỏ. Các đại lý cho biết, Seltos vẫn ổn định nguồn cung, sức hút suy giảm phần lớn đến từ sức cạnh tranh của đối thủ chính Hyundai Creta.

Ở chiều ngược lại, Creta có doanh số lũy kế 5 tháng đầu 2023 đạt 3.782 chiếc, tăng đến 85% so với cùng kỳ 2022. Mức tăng lớn do mẫu xe của Hyundai từ tháng 3/2022 mới bán ra. Phom dáng mới, nhiều tiện nghi, trong khi giá bán thấp hơn Seltos, Hyundai Creta thành công trong việc lật đổ Seltos.

Phân khúc CUV cỡ nhỏ nói chung đang ngày càng trở nên chật chội. Toyota có hai sản phẩm, gồm Raize và Corolla Cross đang thống trị phân khúc này với doanh số tổng 8.300 chiếc, tương ứng thị phần gần 40%. Kia xếp sau với doanh số gần 6.000 chiếc đến từ hai mẫu Sonet và Seltos, thị phần khoảng 28%.

Do nhu cầu suy giảm chung trên toàn thị trường, phân khúc crossover cỡ nhỏ cũng giảm doanh số mạnh. Tổng lượng bán của các mẫu xe công bố doanh số như Raize, Sonet, Mazda CX-3, Honda HR-V, Creta, Seltos, CX-30, Corolla Cross khoảng hơn 21.200 chiếc sau 5 tháng 2023, giảm 27% so với cùng kỳ 2022.

Phân khúc CUV cỡ nhỏ còn có những sản phẩm khác góp mặt như Nissan Kicks, Volkswage T-Cross, MG ZS, Peugeot 2008 nhưng các hãng, nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Phạm Trung