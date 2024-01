Doanh số Hyundai i10 bỏ xa đối thủ trong 2023

Trong 2023, i10 luôn dẫn đầu doanh số, bán ra gần 7.944 xe, hơn nhiều lần so với mức 1.748 xe của Wigo và 1.467 xe của Morning,

Tháng 12, theo VAMA, thị trường xe cỡ A tiếp tục đà tăng trưởng của tháng trước với 1.526 xe được giao đến khách hàng, tăng 31% so với con số 1.138 xe của tháng trước. Đây cũng là có mức doanh số cao nhất năm của xe cỡ A.

Dẫn đầu phân khúc trong tháng 12 vẫn là i10, với 1.135 xe i10 giao đến khách hàng, tăng trưởng 51% so với tháng trước, là mức tăng cao nhất so với các đối thủ. Doanh số trên 1.000 chiếc trong một tháng cũng là mức cao nhất trong 2023. Xếp hạng 2 là Wigo, bán ra 291 chiếc, tăng 21% so với tháng trước. Xếp cuối là Morning, bán ra 100 chiếc, giảm 31%.

Tính lũy kế 2023, doanh số bán tổng cộng của xe cỡ A tại thị trường Việt Nam là 11.159 xe. Trong đó, Hyundai i10 bỏ xa các đối thủ còn lại với mức 7.944 xe. Toyota Wigo tuy chỉ bắt đầu bán ra từ giữa năm, nhưng lại đứng ở vị trí thứ 2 với 1.748 xe. Xếp cuối bảng là Morning với 1.467 xe.

Mức doanh số trong năm nay giảm mạnh so với năm trước (27.833 xe), là lần giảm thứ 3 liên tiếp theo từng năm. Trong năm nay, số lượng sản phẩm trong phân khúc hạng A không đa dạng, chỉ có một mẫu xe mới là Wigo. Cả i10 và Morning không được cập nhật phiên bản mới, nhưng i10 vẫn là mẫu xe được khách hàng lựa chọn nhiều nhất.

Hyundai i10 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor

Trong phân khúc xe cỡ A, Wigo (360-405 triệu đồng) có mức giá bán thấp hơn so với đối thủ i10 (360-455 triệu đồng), và Morning (389-454 triệu đồng). Tuy nhiên, vì là xe nhập khẩu, Wigo không được hưởng ưu đãi 50% trước bạ. Do đó, i10 có mức giá bán dễ chịu nhất phân khúc.

Tân Phan