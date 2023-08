Doanh số bán nhà Trung Quốc tiếp tục lao dốc

100 nhà phát triển hàng đầu nước này ghi nhận doanh số giảm 33% so với cùng kỳ 2022.

Dữ liệu từ công ty tư vấn China Real Estate Information (CRIC), cho biết trong tháng 7, doanh số bán hàng của 100 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đạt 350 tỷ nhân dân tệ (49 tỷ USD), giảm 33,5% so với tháng 6. Tổng doanh số trong 7 tháng đầu năm nay giảm 4,7% so với cùng kỳ 2022, xuống còn 3.400 tỷ nhân dân tệ.

Doanh số Top 100 nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong 7 tháng qua các năm. Nguồn: Caixin

Gần 70% các nhà phát triển đã báo cáo doanh số bán hàng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, với 36 công ty bị giảm hơn 50%. CRIC cho biết niềm tin chung vào lĩnh vực này vẫn thấp do nhu cầu yếu và sức mua giảm. Bất chấp phục hồi ngắn ngủi đầu năm, thị trường chậm lại do hạn chế từ cả phía cung và cầu.

Tại 30 thành phố lớn mà CRIC theo dõi, nguồn cung bất động sản đã giảm 44% so với tháng 6, tính theo diện tích sàn. Một số nhà phát triển không có quỹ đất dự trữ để khởi công các dự án mới.

Trong khi đó, doanh số bán bất động sản tại 30 thành phố lớn đã giảm 32% so với tháng 6, tính theo diện tích sàn. Nguyên nhân chủ yếu là khách hàng thiếu tin tưởng về khả năng giao nhà đúng hẹn, cũng như ảnh hưởng bởi thu nhập giảm.

Lĩnh vực bất động sản được giới chức theo dõi đặc biệt chặt chẽ vì chiếm 13-14% GDP Trung Quốc, theo Cục Thống kê Quốc gia. Đà đi xuống vẫn tiếp diễn nhưng gần đây có vài tin tốt.

Khách hàng Bắc Kinh xem mô hình dự án vào ngày 24/6. Ảnh: China News Agency

Hôm 24/7, Bộ Chính trị cho rằng chính phủ cần điều chỉnh các chính sách về bất động sản do quan hệ cung cầu trên thị trường đã có những thay đổi mạnh mẽ. Trong cuộc họp gần đây với doanh nghiệp bất động sản, Bộ trưởng Bộ Nhà và Phát triển Đô thị - Nông thôn Ni Hong kêu gọi có thêm các biện pháp hỗ trợ mua nhà - chẳng hạn như nới lỏng các quy định về tỷ lệ trả trước cho người mua nhà lần đầu, cũng như hỗ trợ thuế và phí khi nâng cấp và thay thế nhà ở.

Vài ngày sau hai cuộc họp, cơ quan quản lý nhà ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu - 4 thành phố có giá nhà cao nhất, cam kết đưa ra các chính sách để phục hồi nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, các nhà kinh tế tại Nomura lưu ý rằng việc nới lỏng chính sách ở các thành phố lớn có thể làm trầm trọng thêm sự suy giảm thị trường bất động sản ở các thành phố cấp thấp hơn.

Anh Kỳ (theo Caixin)