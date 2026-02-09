Doanh nhân Trịnh Văn Quyết lần đầu lên tiếng sau khi tái xuất

Người sáng lập Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết nói sẽ gia hạn thẻ hội viên thêm một năm cho gần 3 triệu khách hàng của hãng hàng không.

Thông tin này được ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ trên trang cá nhân tối 9/2. Đây là lần đầu tiên cựu chủ tịch FLC, người cũng là nhà sáng lập Bamboo Airways lên tiếng sau khi tái xuất thương trường. Lần cuối ông Quyết đăng tải thông tin trên mạng xã hội là cuối tháng 3/2022.

Theo ông, gần 3 triệu hội viên của Bamboo Airways sẽ được gia hạn thêm một năm. Việc này áp dụng cho tất cả hạng thẻ. Hệ thống sẽ tự động gia hạn thẻ, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Cựu Chủ tịch FLC cũng nói "biết ơn và trân trọng những tình cảm khách hàng đã, đang và vẫn dành cho Bamboo Airways suốt những năm qua".

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Ngọc Thành

Chương trình hội viên của hãng bay này gồm 4 hạng thẻ. Trong đó, hạng thẻ cao nhất là First với nhiều quyền lợi như ưu tiên làm thủ tục, sử dụng lối đi ưu tiên, sử dụng phòng chờ thương gia với 1 người đi kèm, tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi...

Cuối tháng 10/2025, Bamboo Airways cũng đã khôi phục hạng thẻ cho toàn bộ hội viên đến 31/10/2026. Động thái này được thực hiện ngay sau khi Tập đoàn FLC tiếp quản lại quyền điều hành, quản lý hãng hàng không Bamboo Airways.

Trước đó, ông Quyết bị bắt từ tháng 3/2022 vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC được giảm án. Sau gần 4 năm vắng bóng, ông Trịnh Văn Quyết công khai xuất hiện trở lại từ cuối tháng 1/2026 tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Ở thời kỳ cao điểm, Bamboo Airways từng vận hành 30 tàu bay, trong đó có cả đội bay thân rộng xuyên lục địa. FLC đang đặt mục tiêu đưa đội bay trở lại quy mô 30 tàu. Ở giai đoạn trung hạn, Bamboo Airways dự kiến bổ sung 8-10 chiếc mỗi năm cho nhu cầu tăng tốc phát triển mạng bay đến 2030. Để làm được việc này, doanh nghiệp này đã làm việc với một số đối tác trong nước, quốc tế có kinh nghiệm, thuê - mua tàu bay và tài chính để tìm giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho hãng bay.

Với FLC, tập đoàn này xác định bất động sản vẫn là mảng chủ lực. Doanh nghiệp cho biết sở hữu 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó trọng điểm là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai. Năm 2025, FLC dự kiến lãi sau thuế từ mảng bất động sản khoảng 635 tỷ đồng.

Gần đây, FLC cũng liên tục bố trí lại các nhân sự cấp cao. Hôm 6/2, họ bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam (35 tuổi) làm Tổng giám đốc. Trước đó một tuần, FLC cũng mới bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng, nguyên Phó tổng giám đốc Vietcombank và nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), làm Phó tổng giám đốc. Tập đoàn gọi quyết định này là một bước đi nhân sự mang tính chiến lược, góp phần tăng cường năng lực quản trị, điều hành trong bối cảnh đang đẩy mạnh tái cấu trúc và triển khai đồng loạt dự án.

Anh Tú