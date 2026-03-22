Doanh nhân tăng hiện diện tại Quốc hội

Số doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tăng 6 người so với nhiệm kỳ trước, với nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn, phản ánh "kỳ vọng thúc đẩy chính sách kinh tế thực tiễn'.

Theo thống kê của VnExpress, 21 doanh nhân gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc các công ty, chi nhánh ngân hàng và lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp trúng đại biểu Quốc hội khóa 16, tương ứng khoảng 60% số lượng ứng cử. Như vậy, số lượng doanh nhân tham gia vào nghị trường Quốc hội tăng thêm 6 người so với kỳ trước.

Trong số này, hơn một nửa - 12 doanh nhân đến từ các công ty tư nhân, đại diện cho hiệp hội doanh nghiệp. 9 người đang làm lãnh đạo tại các doanh nghiệp Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm quyền chi phối trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, ngân hàng, giao thông.

Trong đó, những cái tên nổi bật gồm Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Năng lượng - Công nghiệp Quốc gia Việt Nam (PVN); ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)...

Về trình độ, 7/21 người là Tiến sĩ, 11 người là Thạc sĩ và 3 cử nhân. Họ có độ tuổi trung bình là 51,7. Doanh nhân trẻ nhất trúng cử là Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex. Ông Duy năm nay 32 tuổi, ứng cử tại TP HCM.

8 doanh nhân tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội khóa này, trong đó có những gương mặt từng làm đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành là doanh nhân duy nhất trúng cử cả Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai khóa mới.

Đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Họ được quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trả lời VnExpress, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nói rằng số lượng doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội gia tăng so với nhiệm kỳ trước cho thấy cử tri rất quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp và các mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư. "Cử tri mong muốn các doanh nhân với tư cách là đại biểu dân cử sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy các chính sách về quản trị kinh tế và quản trị công", TS Bình chia sẻ.

Cùng với đó, theo chuyên gia kinh tế này, việc doanh nhân tham gia vào nghị trường gia tăng cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và các nghị quyết khác gần đây của Đảng. "Sự hiện diện này giúp nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế đang chuẩn bị vươn mình chuyển sang một kỷ nguyên mới", ông Bình nói.

Ông đánh giá các doanh nhân sẽ gánh vác trọng trách lớn hơn trong việc chuyển tải mong muốn của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp thành các chính sách kinh tế và công tác điều hành cụ thể, giúp mọi thứ trở nên tốt hơn.

Theo Giám đốc Economica Việt Nam, trong bối cảnh đất nước đang ra nhiều mục tiêu phát triển to lớn, các doanh nhân cần đưa được những vấn đề thực tiễn, khó khăn mà nền kinh tế và doanh nghiệp đang gặp phải từ góc độ quản trị, điều hành đến với nghị trường.

Đồng thời, họ cũng cần sử dụng kiến thức quản trị và sự gần gũi với cộng đồng doanh nghiệp để đóng góp vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng các quy định pháp luật thông qua những hoạt động thực tiễn của Quốc hội. Đồng thời, các đại biểu là doanh nhân cần rất chú trọng đến vai trò giám giám sát để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để hiệu quả nhất với doanh nghiệp.

Anh Tú - Phương Đông