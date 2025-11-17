Doanh nhân Hutech về trường chia sẻ kinh nghiệm thành công với sinh viên

Chương trình giao lưu "Người Hutech trưởng thành từ khát vọng" quy tụ các doanh nhân, tạo không gian để sinh viên tiếp cận kinh nghiệm thực tế và định hướng xây dựng sự nghiệp.

Sự kiện do Hội Cựu sinh viên, Câu lạc bộ Doanh nhân Hutech phối hợp Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, Khoa Tiếng Anh, Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Trường Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) tổ chức vào ngày 14/11.

Xây dựng dấu ấn cá nhân để vươn lên trong kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt và công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều sinh viên bày tỏ băn khoăn về cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Tại buổi giao lưu, hai diễn giả ông Phạm Hữu Trí - Phó tổng giám đốc Chuỗi cung ứng Coca-Cola Việt Nam, cựu sinh viên Viện Kỹ thuật và bà Hoàng Thị Tâm Uyên - Giám đốc Khối Nhân lực và Văn hóa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, cựu học viên MBA đã mang đến những góc nhìn thực tế về cách người trẻ xây dựng bản sắc trong kỷ nguyên AI.

Doanh nhân thành đạt đồng thời là cựu sinh viên, học viên về trường chia sẻ kinh nghiệm đến thế hệ sau. Ảnh: Hutech

Giải đáp cho câu hỏi làm thế nào để nổi bật giữa hàng nghìn ứng viên, bà Hoàng Thị Tâm Uyên cho biết điều tạo nên sự khác biệt nằm ở tính kiên nhẫn và thái độ làm việc. Theo diễn giả, công việc nào cũng có khó khăn riêng, sinh viên nên giữ vững tinh thần kiên trì vượt qua những giai đoạn thử thách. Ngoài ra, bà khuyến khích người trẻ xây dựng "gam màu riêng" bằng cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ - yếu tố không chỉ tạo thiện cảm mà còn mở ra cơ hội được thử sức ở những công việc có giá trị cao hơn.

Trong khi đó, trước câu hỏi về nỗi lo ngại bị AI và robot thay thế, ông Phạm Hữu Trí nhấn mạnh rằng "Điều làm nên sự khác biệt của con người chính là cảm xúc, ý chí, khả năng thích ứng và xử lý những tình huống rất người". AI hay robot không phải là trở ngại lớn nhất, điều quan trọng là sinh viên phải tập trung vào thực tại: mình đang giỏi đến đâu, mình đang thiếu kỹ năng gì và cần bổ sung gì. Khi sở hữu nền tảng vững chắc, sinh viên sẽ khẳng định bản sắc của, nắm lợi thế cạnh tranh và không lo bị thay thế dù công nghệ có phát triển đến đâu.

Sinh viên trao đổi với diễn giả về con đường phát triển trong kỷ nguyên số. Ảnh: Hutech

Cả hai diễn giả cũng đồng thuận rằng trước những biến chuyển không ngừng của xã hội, chìa khóa để không bị tụt hậu là tinh thần học tập suốt đời. Người trẻ cần có ước mơ, đặt mục tiêu cho từng giai đoạn phù hợp với năng lực và từng bước chinh phục chúng. Quan trọng hơn, sinh viên không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai và cũng đừng đánh giá thấp bản thân.

Ra mắt ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nhân Hutech nhiệm kỳ mới

Một điểm nhấn trong chương trình Giao lưu cùng doanh nhân là lễ ra mắt ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nhân Hutech nhiệm kỳ 2025-2030. Với các thành viên là những doanh nhân thành đạt đồng thời là cựu sinh viên, cựu học viên, câu lạc bộ là một phần trong mô hình đại học - doanh nghiệp mà trường thực hiện.

Ra mắt ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nhân Hutech nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hutech

TS. Vũ Văn Hoàng - Chủ tịch câu lạc bộ nhiệm kỳ 2025-2030 cho biết, câu lạc bộ đặt mục tiêu tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương và đồng hành sát sao cùng sinh viên. Câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như trao tặng học bổng, đồng hành cùng hoạt động Đoàn - Hội, giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm. Qua đó, sinh viên được tiếp cận nhiều hoạt động thực tiễn hơn - bước hỗ trợ quan trọng giúp các bạn xác định lộ trình phát triển phù hợp với năng lực cá nhân.

Đặc biệt, câu lạc bộ sẽ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong sinh viên thông qua hướng dẫn, cố vấn và hỗ trợ tạo ra sản phẩm thương mại. "Sự hỗ trợ này cho thấy định hướng của nhà trường và cộng đồng doanh nhân trong việc cung cấp cơ hội nghề nghiệp, đồng thời khơi dậy tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ - những yếu tố giúp sinh viên thích ứng nhanh với sự thay đổi của nền kinh tế hiện đại", đại diện câu lạc bộ cho hay.

Thế Đan