Doanh nhân hàng đầu chia sẻ kinh nghiệm để vận hành hiệu quả

Sự kiện "Doanh nghiệp Xanh" ngày 30/10 quy tụ nhiều doanh nhân nổi tiếng nhằm chia sẻ giải pháp giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong trạng thái mới.

Lễ ra mắt vaccine công nghệ "FPT eCovax - Doanh nghiệp xanh" có sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Ban Nghiên cứu và Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) của Chính phủ và các doanh nhân hàng đầu gồm ông Trần Việt Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn; ông Nguyễn Trọng Hiếu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Gỗ Trường Thành; ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT; ông Vũ Anh Tú, giám đốc công nghệ FPT; ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Phát triển kinh doanh FPT IS.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT sẽ chia sẻ những câu chuyện cụ thể mà doanh nghiệp đang gặp phải khi tái khởi động sau giãn cách.

Sự kiện mở đăng ký miễn phí cho doanh nghiệp quy mô từ 100 nhân viên và doanh nghiệp sản xuất quy mô từ 200 người. Tại sự kiện, các diễn giả sẽ chia sẻ thực trạng doanh nghiệp gặp khó khăn và thuận lợi như thế nào khi bước vào thời kỳ "sống chung với đại dịch".

Trong đó, các doanh nghiệp hiện nay phải đối mặt với việc bài toán liên tục thay đổi kế hoạch hoạt động cho doanh nghiệp mình, làm thế nào để mở cửa an toàn và ổn định vận hành chắc chắn đang là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp hiện nay trước bối cảnh diễn biến khôn lường của dịch bệnh.

Các diễn giả là đại diện các doanh nghiệp sẽ chia sẻ những câu chuyện cụ thể mà chính mỗi doanh nghiệp đang gặp phải khi tái khởi động sau giãn cách và đưa ra các đề xuất, giải pháp thiết thực trong việc công tác vận hành: tổ chức làm việc, khai báo y tế và triển khai xét nghiệm ngay sau khi giãn cách xã hội.

Đại diện doanh nghiệp đăng ký tham gia miễn phí tại đây

Sự kiện ra mắt vaccine công nghệ trong "bình thường xanh" diễn ra vào 30/10.

Theo đại diện FPT, "Doanh nghiệp Xanh" là mô hình doanh nghiệp mới trong bối cảnh sống chung với đại dịch. Theo đó, doanh nghiệp sẽ có các biện pháp và công cụ phục vụ các công tác về quản trị, vận hành, điều phối nhằm đảm bảo an toàn và ổn định môi trường làm việc, giúp đảm bảo kinh doanh liên tục, không gián đoạn.

Trong đó, các doanh nghiệp cần quản lý lịch làm việc linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phòng - chống dịch bệnh; cách phát hiện và khoanh vùng các trường hợp F0 một cách nhanh nhất và ở phạm vi ảnh hưởng nhỏ nhất, cho phép các nhóm còn lại vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường...

Hay cách thức giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện, báo cáo và ứng phó với nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn trong đội ngũ nhân viên, nâng cao giao thức an toàn nơi làm việc, giúp thông tin thông suốt trong vận hành, đảm bảo vận hành.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư dần được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã hội được khôi phục theo tinh thần thích ứng và an toàn sống chung với Covid-19. Các doanh nghiệp đang từng bước quay trở lại "bình thường xanh" để đảm bảo mục tiêu kép vừa bảo toàn sức khỏe của cán bộ nhân viên, an sinh xã hội vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh. Thấu hiểu những khó khăn, thách thức do đại dịch mang lại, sự kiện mong muốn đưa ra các đề xuất thiết thực cũng như giải pháp công nghệ giúp giải những bài toán của doanh nghiệp, phát triển và nhân rộng mô hình doanh nghiệp xanh, hướng tới một bình thường xanh trong tương lai.

Nguyễn Phượng

Sự kiện "FPT eCovax - Doanh nghiệp Xanh" nằm trong chương trình FPT eCovax do Tập đoàn FPT khởi xướng, với mong muốn cung cấp các "vũ khí" giúp doanh nghiệp tăng cường kháng thể, thích ứng và linh hoạt trước mọi tình huống để đảm bảo kinh doanh không gián đoạn, vượt qua những thách thức của đại dịch.