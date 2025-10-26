Doanh nghiệp Việt trình diễn robot tự giao hàng, UAV quân sự

Ninh BìnhRobot giao hàng tự hành, ôtô tự lái, UAV quân sự, cứu hộ cứu nạn do các doanh nghiệp Việt phát triển sẽ đồng loạt trình diễn tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025.

Trình diễn Công nghệ "Make in Vietnam" là hoạt động mở màn tại Tuần lễ Số quốc tế 2025, diễn ra sáng mai 27/10. Đây là dịp để các doanh nghiệp Việt giới thiệu thành quả nghiên cứu về công nghệ tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động với đời sống như giao hàng, giao thông công cộng, tìm kiếm cứu hộ hay trong các lĩnh vực quốc phòng.

Với lĩnh vực giao hàng đang ngày càng phát triển, công ty Alpha Asimov Robotics mang đến giải pháp robot giao hàng tự lái. Tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, robot sẽ trình diễn khả năng xử lý tình huống trong môi trường đô thị ngoài trời như nhận diện người đi bộ qua đường, xe máy đi cùng chiều, ôtô đỗ bên lề, biển cảnh báo nhằm đảm bảo quá trình nhận và giao hàng đúng lịch trình đã định.

Trong khi đó, VinFast cũng trình diễn các công nghệ về ôtô tự lái đang được nghiên cứu để ứng dụng trong tương lai. Theo đó, xe thử nghiệm của hãng sẽ trình diễn khả năng chạy thành vòng khép kín liên tục trong 30 phút cũng như tự nhận diện và đi theo làn đường, kết hợp đón trả khách để ứng dụng trong giao thông công cộng hoặc các khu nghỉ dưỡng, khu đô thị.

Một mẫu UAV trinh sát của Nhà máy Z113, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Quỳnh Trần

Công nghệ UAV (Phương tiện bay không người lái) đang được nhiều người quan tâm gần đây cũng là tâm điểm tại buổi Trình diễn Công nghệ 'Make in Vietnam'. Ba đơn vị cùng góp mặt để giới thiệu sản phẩm công nghệ của mình gồm Nhà máy Z113, Bộ Quốc phòng, công ty Real-time Robotics và công ty HTI.

Trong đó, Real-time Robotics sẽ trình diễn UAV HERA được sử dụng trong tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Sản phẩm sẽ mô phỏng nhiệm vụ tìm kiếm và hỗ trợ nạn nhân tại khu vực bị cô lập, kết hợp giám sát an ninh. HERA có thể cất cánh lên độ cao 80-100 mét, sử dụng camera ảnh nhiệt để quét và tìm dấu hiệu sinh tồn cũng như đóng vai trò giám sát an ninh ở độ cao khoảng 50 mét.

Nhà máy Z113, Bộ Quốc phòng mang đến sự kiện ba mẫu UAV gồm UAV-50, UAV-BB01 và UAV FPV. Mẫu UAV-50 trình diễn khả năng cung cấp, tiếp tế chính xác từ độ cao 50 mét trong khi UAV-BB01 có thể thao tác thả rơi công cụ chiến đấu sát thương 100 mét, thực hiện bám mục tiêu tự động bằng AI trên xe đang di chuyển. Riêng mẫu UAV FPT cũng được ứng dụng trong chiến đấu với phần trình diễn tích hợp mô hình chiến đấu xuyên lõm.

Với lĩnh vực giám sát quy trình bay và trinh sát tầm xa, công ty HTI cũng mang đến mẫu UAV Trinh sát VTOL Horus P02. Sản phẩm sẽ trình diễn khả năng bay cao 200 mét, sử dụng hệ thống AI để phát hiện, ghi hình các mục tiêu chuyển động, truyền hình ảnh độ phân giải cao, có thể nét tới chi tiết biển số xe về trạm mặt đất.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 diễn ra từ 27 đến 29/10, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, tập trung thảo luận khung pháp lý để quản lý, phát triển AI an toàn, đáng tin cậy. Trong ba ngày sẽ diễn ra phiên bàn tròn cấp Bộ trưởng và sáu chuyên đề dưới dạng hội nghị, hội thảo, diễn đàn hợp tác quốc tế và trình diễn công nghệ. Sự kiện góp phần thể hiện vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong kết nối hợp tác quốc tế và định hình tương lai công nghệ.

VnExpress sẽ tường thuật trực tuyến phiên Khai mạc và Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng sáng 27/10.

Hoài Anh