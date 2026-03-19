Doanh nghiệp trình diễn pin xe điện chống nước

Pin LFP thế hệ mới của Before All đặt trong bể nước, được chuyên gia kết nối trực tiếp với hệ thống dẫn động của xe, hôm 14/3.

Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Tuấn Nghĩa, sở hữu thương hiệu xe máy điện Before All, tổ chức sự kiện giới thiệu và trải nghiệm dòng pin LFP thế hệ mới tại Hà Nội. Theo đó, pin xe điện của hãng này được đặt trong bể kính và ngập nước hoàn toàn, được chuyên gia hãng kết nối hệ thống vận hành của xe.

Viên pin LFP được đặt trong bể nước nhằm chứng minh độ an toàn. Ảnh: Before All

Trong quá trình này, hãng cho biết pin có khả năng truyền tải năng lượng ổn định, giúp xe khởi động và hoạt động bình thường, không xảy ra hiện tượng chập cháy hoặc ngắt mạch. Viên pin LFP được ngâm trong khoảng 3 tiếng diễn ra sự kiện, được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật hãng, sử dụng các thiết bị đo dòng và đo cách điện chuyên dụng.

Hãng cho biết đây là loại pin lithium thế hệ mới 76,8V40 Ah, đạt chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP67. Vỏ pin có gioăng cao su chịu lực, công nghệ hàn kín nhằm ngăn độ ẩm và tia nước áp lực cao. Loại pin này đang trang bị trên dòng xe BF150S và BF150I của hãng.

Đại diện hãng giới thiệu công nghệ trên dòng pin LFP. Ảnh: Before All

"Chúng tôi hướng tới việc minh bạch công nghệ thông qua trải nghiệm thực tế, giúp người dùng hiểu rõ hơn về mức độ an toàn của sản phẩm", đại diện doanh nghiệp nói. "Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ pin, phát triển hệ thống trạm sạc nhằm hỗ trợ người dùng".

Dự kiến Before All sẽ kết nối 3-5 đơn vị vận chuyển giao hàng nhanh để mở rộng ứng dụng xe điện, triển khai 500 trạm sạc nhanh vào giữa năm, mục tiêu có 1.000 trạm sạc nhanh tại Hà Nội đến cuối 2026 và mở rộng đến TP HCM.

Người dùng lái thử xe tại sự kiện. Ảnh: Before All

Các đại lý Before All trên toàn quốc cũng triển khai chương trình "thu xe xăng, đổi xe điện" nhằm hỗ trợ người dùng chuyển đổi.

