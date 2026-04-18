Doanh nghiệp tài trợ xây Cung thiếu nhi 1.100 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

TP HCM dừng đầu tư Cung thiếu nhi 1.100 tỷ đồng bằng ngân sách, chuyển sang hình thức BT, doanh nghiệp đầu tư nhưng không yêu cầu thanh toán.

Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư Cung thiếu nhi TP HCM được các đại biểu HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp sáng 17/4.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, TP HCM đã khởi công Cung Thiếu nhi TP HCM. Công trình nằm tại lô đất 5-2, khu chức năng số 5, phường An Khánh, sử dụng vốn ngân sách.

Cung Thiếu nhi gồm một tầng hầm và 10 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 38.000 m2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Tầng hầm bố trí bãi xe, khán phòng đa năng, sân khấu, kho, phòng kỹ thuật và khu vệ sinh. Tầng trệt là sảnh sinh hoạt, khán phòng đa năng, nhà thể thao hơn 1.000 chỗ, không gian triển lãm - sự kiện, khu ăn uống và kỹ thuật.

Phối cảnh Cung Thiếu nhi TP HCM Khu đô thị mới Thủ Thiêm khởi công vào tháng 10/2025.

Tuy nhiên, theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được UBND TP HCM phê duyệt hồi tháng 3, vị trí Cung Thiếu nhi thành phố mới được quy hoạch tại Khu đất ký hiệu 1.K5.1 VH có diện tích 2,8 ha. Vị trí trước đây được điều chỉnh quy hoạch thành công viên cây xanh mặt nước cấp đô thị nằm liền kề vị trí quy hoạch Cung thiếu nhi mới. Việc điều chỉnh này giúp hài hòa không gian toàn bộ Trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa kết hợp công viên hồ trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi dừng chủ trương đầu tư bằng ngân sách, nhà đầu tư mới là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons. Việc này cũng đã được các đại biểu HĐND TP HCM thông qua sáng nay.

Trước đó, ngày 7/4, Bcons đã có văn bản số đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cung Thiếu nhi TP HCM theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) không yêu cầu thanh toán.

Doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện dự án bao gồm thiết kế, thi công, bàn giao theo hình thức "chìa khóa trao tay". Dự kiến, Bcons sẽ thiết kế trong 3 tháng và hoàn thành sau 12 tháng.

Chính quyền TP HCM thống nhất tiếp nhận công trình Cung thiếu nhi thành phố tại Khu đô thị Thủ Thiêm do Tập đoàn Bcons xây dựng, tài trợ theo thiết kế và quy hoạch được duyệt. Việc doanh nghiệp đầu tư nhưng không yêu cầu thanh toán giúp giảm áp lực cho ngân sách trong bối cảnh thành phố nhiều dự án cấp bách cần bố trí vốn.

Bcons là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và xây dựng tại khu vực Dĩ An, Bình Dương (cũ). Ngoài ra, doanh nghiệp còn hoạt động dịch vụ khách sạn, giáo dục, và logistics.

Trước Bcons, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cũng tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn hình lá dừa nước, nối trung tâm thành phố và Khu đô thị mới Thủ Thiêm kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Công trình đang được các bên thi công.

Lê Tuyết