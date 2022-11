'Doanh nghiệp New Zealand muốn sớm tiếp cận thị trường Việt Nam'

Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM cho biết nhiều doanh nghiệp New Zealand mong muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư trong thời gian tới.

Ông Joseph Barton Nelson - Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM đã chia sẻ về kế hoạch thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương trong tương lai, sau chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Jacinda Ardern vừa diễn ra từ 14-17/11.

- Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand có những thành tựu nổi bật nào sau Hội đàm cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern hồi tháng 7/2020, thưa ông?

- Việc đưa quan hệ song phương Việt Nam - New Zealand lên tầm đối tác chiến lược chỉ mới là bước khởi đầu cho những kế hoạch hợp tác tốt đẹp hơn trong tương lai. Thời gian qua, cả hai quốc gia đều ghi nhận sự tăng trưởng khá đều đặn về nhiều mặt.

Đầu tiên, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các mặt hàng thực phẩm và thức uống (F&B) gồm trái cây như táo, kiwi, cherry, việt quất, quả mọng... và sản phẩm làm từ sữa của New Zealand đều đã quen thuộc với người dùng Việt. Việt Nam cũng là quốc gia nhập khẩu những mặt hàng này nhiều nhất.

Thứ hai, bên cạnh thương mại, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng là lĩnh vực và yếu tố rất quan trọng trong quan hệ đối tác song phương. Hiện Việt Nam đứng thứ 5 trong top các quốc gia trao đổi du học sinh tại New Zealand từ cấp trung học đến đại học.

Qua đó, tôi tin rằng việc trở thành đối tác chiến lược sẽ là nền tảng vững chắc thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt và phát triển hơn nữa trong tương lai.

Ông Joseph Barton Nelson - Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM kiêm Tham tán Thương mại thuộc Cơ quan Phát triển Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh

- Hiện hai nước có quan hệ thương mại ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, đầu tư, thương mại, công nghệ... Theo ông đâu là những điểm sáng trong quan hệ thương mại cả hai thời gian qua?

- Tuần qua, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có chuyến viếng thăm Việt Nam dài 4 ngày tại Hà Nội và TP HCM. Tháp tùng Thủ tướng lần này là phái đoàn gồm các doanh nghiệp đa lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, F&B và hàng không... Việc này phần nào cho thấy tầm quan trọng của đối tác thương mại Việt Nam với New Zealand.

Một trong những điểm sáng của chuyến viếng thăm lần này là biên bản ký kết hợp tác giữa hai công ty Creative HQ (New Zealand) và Viet Lotus (Việt Nam). Ngoài ra, kế hoạch đưa các học sinh, sinh viên Việt Nam trong độ tuổi 16-26 sang đào tạo tại New Zealand do Creative HQ đề xuất cũng là điểm nhấn đáng khích lệ. Thông qua những buổi thương thảo giữa Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand Damien O’Connor với các doanh nghiệp Việt Nam, nhiều đơn vị đã bày tỏ mong muốn hợp tác sâu hơn về đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên ngành.

Về phía New Zealand, chúng tôi luôn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kiến thức chuyên môn và cơ hội hợp tác thương mại để cùng nhau phát triển. Tôi tin rằng Creative HQ có thể triển khai thành công dự án này. Đồng thời, phía Lãnh sự quán New Zealand tại TP HCM cũng sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình.

Trong lĩnh vực đào tạo giáo dục, vừa qua chúng tôi đã có cuộc thương thảo về ý tưởng trao đổi và đào tạo nghiệp vụ cho các phi công Việt Nam tương lai. Một học viện hàng không chuyên đào tạo phi công tại New Zealand đã có buổi trò chuyện với kết quả khả quan cùng đối tác Việt Nam là hãng hàng không Vietjet Air. Phía hãng sẽ chọn những học viên tiềm năng, đưa sang New Zealand để tiếp nhận chương trình giáo dục và đào tạo bài bản từ học viện này để trở thành những phi công lành nghề trong tương lai.

Ở lĩnh vực công nghệ, hai công ty lớn tại New Zealand là Gentrack và Aware Group cũng góp mặt trong chuyến viếng thăm lần này đến Việt Nam. Cả hai đã có buổi gặp mặt và thương thảo về việc hợp tác cùng Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) và Microsoft.

Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trong phái đoàn có công ty TMC, chuyên sản xuất loại sợi đặc biệt được chế tạo từ lông cừu, nuôi và thu hoạch trực tiếp tại New Zealand. Ở buổi đối thoại vừa qua tại Hà Nội, họ nhấn mạnh kỳ vọng có thể thành lập cơ sở sản xuất ngay tại Việt Nam. Phía Chính phủ và các doanh nghiệp đối tác trong nước đã có phản ứng tích cực và hỗ trợ TMC hiện thực hóa kỳ vọng này.

Điểm sáng cuối cùng trong lĩnh vực giáo dục là biên bản ghi nhớ ký kết thành công giữa hai trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP HCM và Auckland University của New Zealand về việc trao đổi sinh viên, học thuật và những nghiên cứu khác trong tương lai.

Đối thoại Doanh nghiệp New Zealand - Việt Nam do Bộ trưởng Bộ thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu Damien O’Connor và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì, với sự tham dự của các đại diện doanh nghiệp, giáo dục, chế xuất, năng lượng và các lĩnh vực đa dạng khác của hai nước, tại Hà Nội ngày 15/11. Ảnh: Quỳnh Danh

- Ông đánh giá như thế nào về những thành công bước đầu của kim ngạch xuất nhập khẩu song phương hiện nay và kết quả này đang ở đâu nếu so sánh với tiềm năng của hai quốc gia?

- Những con số tích cực về kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa New Zealand và Việt Nam ngày càng thể hiện rõ tiềm năng, hiệu quả của hợp tác chiến lược thương mại song phương. Những năm qua, Việt Nam đã xuất khẩu sang New Zealand nhiều sản phẩm làm từ gỗ bao gồm đồ nội thất, gia dụng, các thiết bị điện; hàng may mặc như giày dép, quần áo... Phía người tiêu dùng Việt Nam cũng ưa chuộng những sản phẩm, dịch vụ từ New Zealand, bao gồm cả lĩnh vực du học.

Ảnh hưởng từ đại dịch trước đó đã làm chậm quá trình thúc đẩy mối quan hệ song phương của đôi bên. Đến năm 2022, kinh tế thế giới nói chung và hai quốc gia chúng ta nói riêng, đã có sự phục hồi rõ rệt. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ New Zealand tại Việt Nam cũng cho thấy sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trở lại. Điều đó cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang đi đúng hướng và không ngừng lớn mạnh.

- Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Jacinda Ardern tại Việt Nam lần này có vai trò thúc đẩy quan hệ giữa hai nước cũng như thương mại song phương hai nước ra sao?

- Có thể thấy việc đưa cả phái đoàn thương mại cùng viếng thăm Việt Nam đã thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này đối với một quốc gia nhỏ như New Zealand. Chúng tôi kỳ vọng kết quả của chuyến đi này có thể giúp gia tăng sự bền chặt của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia và tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

- Trong vai trò Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM, cá nhân ông và NZTE thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước như thế nào?

- Hiện Cơ quan Phát triển Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NTZE) tại TP HCM đang làm việc trực tiếp với 32 doanh nghiệp New Zealand. Họ đều có mong muốn tiếp cận và tham gia vào thị trường Việt Nam, mở rộng kinh doanh, cung cấp dịch vụ, sản phẩm... Để thúc đẩy mối quan hệ này sớm thành hình và phát triển mạnh mẽ, chúng tôi đã có những chương trình kích cầu nhằm thúc đẩy quảng bá sản phẩm, dịch vụ của New Zealand đến các đối tác tại Việt Nam. Đơn cử như chiến dịch "Made with Care" do NZTE phát động, dẫn dắt và hợp tác cùng 6 nhà bán lẻ tại Việt Nam thực hiện.

Ngoài kết nối chặt chẽ với các đơn vị tại New Zealand, NZTE cũng giữ mối liên hệ mật thiết với những doanh nghiệp sở tại. Vừa qua, chúng tôi đã chủ động sắp xếp thời gian để hoàn tất ký kết Biên bản ghi nhớ cùng công ty thương mại điện tử Tiki. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giữ cho cơ chế đối thoại giữa hai bên luôn thoải mái, cởi mở và tận dụng triệt để những cơ hội sẵn có.

- NZTE dự kiến có những chương trình, hoạt động gì giúp gia tăng mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia trong tương lai?

- Phía Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại TP HCM sẽ tiếp tục thực hiện những gì chúng tôi đã luôn gắn liền suốt thời gian qua, tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới. Chúng tôi sẽ luôn là cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp New Zealand tiếp cận thị trường Việt Nam. Sắp tới, chúng tôi dự định sẽ triển khai sáng kiến thúc đẩy xuất khẩu và quảng bá các mặt hàng thức uống đặc trưng của New Zealand, kết nối với lĩnh vực dịch vụ nhà hàng – khách sạn tại Việt Nam.

New Zealand hiện là một trong những quốc gia sở hữu rượu vang chất lượng nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên chưa có nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến mặt hàng này. Ngoài ra còn có các loại thực phẩm khác như hải sản, sản phẩm từ sữa, thịt... Trong năm tới, chúng tôi sẽ tích cực triển khai các hoạt động quảng bá các sản phẩm này đến gần hơn với thị trường Việt Nam.

- Kỳ vọng của ông sau chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Jacinda Ardern?

- Chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã góp phần nâng cao hình ảnh của quốc gia chúng tôi đối với đất nước các bạn. Trong vài tháng tới, có thể hiệu ứng của sự kiện này sẽ dần "giảm nhiệt". Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quảng bá hình ảnh New Zealand với bạn bè Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Jacinda Ardern cũng đã đặt ra những nhiệm vụ quan trọng cho chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục có những sáng kiến, hoạt động đóng góp vào mối quan hệ chiến lược song phương; viết tiếp những câu chuyện về đổi mới, sáng tạo của New Zealand ngay tại Việt Nam.

Hy vọng rằng sắp tới sẽ có thêm nhiều phái đoàn thương mại khác từ New Zealand đến Việt Nam, xây dựng những dự án hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, tôi cũng kỳ vọng phía Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện đưa các phái đoàn thương mại Việt Nam sang New Zealand trong tương lai, cho thấy những cam kết mạnh mẽ về sự hợp tác mật thiết giữa hai quốc gia.

