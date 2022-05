Doanh nghiệp logistics nâng tầm trải nghiệm khách hàng nhờ công nghệ

Đồng thời, ZNS cũng cho phép khách hàng gửi tin nhắn trực tiếp về tài khoản Zalo Official của BEST Express để đánh giá dịch vụ. Hoặc người dùng có thể gửi phản hồi trong trường hợp phát sinh sự cố. Sau khi khách hàng thao tác, yêu cầu sẽ gửi trực tiếp về bộ phận chăm sóc khách hàng của BEST và giải quyết nhanh chóng.

Ngoài thông báo gửi đến người nhận, trong trường hợp giao không thành công, ứng dụng cũng gửi tin nhắn đến người gửi về vấn đề đơn hàng đang gặp phải. Tương tác hai chiều giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận thông tin, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.