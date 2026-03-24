Doanh nghiệp gắn kết nhân sự qua loạt hoạt động MICE

Doanh nghiệp tại Việt Nam đang tìm kiếm giải pháp tăng gắn kết nhân sự giữa bối cảnh thị trường lao động biến động, trong đó có hoạt động MICE, theo TransViet.

Theo các báo cáo thị trường lao động năm 2025-2026 từ Navigos Group và Anphabe, hơn 60% lao động cho biết được tăng thu nhập nhưng vẫn sẵn sàng nhảy việc nếu không thỏa mãn các điều kiện về phúc lợi và môi trường làm việc. Trên toàn cầu, báo cáo Workplace Learning Report 2025 của LinkedIn chỉ ra 94% người lao động sẽ gắn bó lâu dài hơn nếu doanh nghiệp đầu tư vào phát triển và trải nghiệm làm việc.

Một hoạt động teambuilding trên biển. Ảnh: TransViet Travel

Theo đó, để giữ chân nhân tài, nhiều doanh nghiệp cần đa dạng trải nghiệm làm việc, chú trọng hơn vào các hoạt động giải trí, tương tác, du lịch... tạo môi trường thoải mái, năng động và mang lại nhiều giá trị. Theo TransViet, công ty du lịch tại Việt Nam, nhiều công ty trong nước thời gian gần đây chuộng tổ chức các chuyến du lịch MICE để gắn kết nhân sự.

Đại diện công ty cho biết với nhóm nhân sự trẻ, ngoài thu nhập, họ còn chú trọng môi trường làm việc, cơ hội học hỏi và các trải nghiệm mang tính kết nối. Mô hình làm việc linh hoạt và nền tảng số giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất nhưng giảm tương tác trực tiếp, ảnh hưởng đến tinh thần tập thể, nhất là với nhân viên mới. Việc gắn kết nội bộ cũng dần trở thành yếu tố chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và ổn định của tổ chức trong thời đại hiện nay.

Buổi họp mặt khen thưởng nhân sự xuất sắc của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: TransViet Travel

Theo ghi nhận của TransViet, xu hướng kết hợp giữa MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) và du lịch khen thưởng ngày càng phổ biến. Các yếu tố như hội thảo, đào tạo và đối thoại nội bộ được lồng ghép trong hành trình du lịch. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động hợp tác các đơn vị chuyên về MICE để xây dựng chương trình phù hợp mục tiêu.

Nắm bắt nhu cầu này, TransViet Travel chủ động phát triển sản phẩm đa dạng như tour trọn gói, mô hình Free&Easy (miễn phí và đơn giản), tour thiết kế riêng và du lịch kết hợp MICE. Các chương trình thường được cân chỉnh theo mục tiêu cụ thể như hành trình 2-3 ngày hoặc tour khen thưởng cho nhân sự xuất sắc.

Hoạt động ăn uống sau hội nghị tạo điều kiện cho nhân sự, khách mời tương tác, gặp gỡ và gắn kết. Ảnh: TransViet Travel

Theo đơn vị, gắn kết nội bộ không còn là hoạt động bổ trợ mà trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn. Các chương trình MICE khi được thiết kế bài bản có thể góp phần xây dựng sự đồng hành giữa doanh nghiệp và người lao động. "Định hướng phát triển giải pháp MICE cá nhân hóa cũng sẽ giúp xây dựng đội ngũ gắn kết thích ứng với thị trường", đại diện TransViet Travel nói thêm.

