Doanh nghiệp dệt may nghìn tỷ muốn xây trạm sạc xe điện

TNG - một trong những doanh nghiệp dệt may xuất khẩu hàng đầu Việt Nam - tính mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng, trong đó có xây trạm sạc xe điện.

Thông tin trên được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG nêu tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 19/4.

Theo đó, Ban lãnh đạo dự kiến trình cổ đông bổ sung 19 ngành nghề kinh doanh mới, gồm hoạt động trạm sạc cho xe điện, sản xuất năng lượng tái tạo, các hoạt động khác liên quan đến bất động sản và công nghệ thông tin.

Hạ tầng trạm sạc phục vụ ôtô điện tại một khu đô thị ở Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

TNG bắt đầu "lấn sân" sang lĩnh vực năng lượng từ năm ngoái khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trên mái nhà xưởng, công suất 998 kwp tại chi nhánh Việt Thái (Thái Nguyên). Hệ thống này đáp ứng khoảng 50% nhu cầu dùng điện của chi nhánh, đồng thời góp phần giảm phát thải khoảng 800 tấn CO2 mỗi năm, giảm 5-8 độ C nhiệt độ nhà xưởng.

TNG tiền thân là Xí nghiệp may Bắc Thái, thành lập năm 1979. Tính đến cuối năm 2025, công ty có 1 trụ sở chính và 18 chi nhánh, đạt doanh thu thuần 8.700 tỷ đồng, lợi nhuận 393 tỷ, tăng lần lượt gần 13% và 24,8% so với năm trước đó.

Dệt may vẫn là mảng đem lại khoản thu lớn nhất cho doanh nghiệp này. Theo phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC), TNG hưởng lợi khi mức thuế đối ứng của Mỹ lên Việt Nam tương đương hoặc thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành như Ấn Độ, Bangladesh. Thêm vào đó, tệp khách hàng doanh nghiệp của TNG đa dạng, ít phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Họ tiếp tục nhận được nhiều đơn từ khách hàng mới như H&M, LIDL bên cạnh loạt khách cũ như Decathlon, Columbia Sportwear, Sportmaster.

Năm nay, họ đặt mục tiêu doanh 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận 450 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,2% và 14,5% so với năm ngoái.

Thực tế, cùng với sự phát triển xe điện, thị trường trạm sạc tại Việt Nam nở rộ những năm gần đây. V-Green hiện là doanh nghiệp đi đầu với hơn 150.000 cổng sạc, phục vụ các dòng xe của VinFast. Họ cũng có kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc trong năm nay.

Theo Chỉ thị 09 của Thủ tướng nhằm thúc đẩy chuyển đổi xe điện (gồm phát triển trạm sạc), Chính phủ giao các tỉnh, thành xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc trong tháng 9.

Một mô hình khác hỗ trợ "sạc nhanh" là tủ đổi pin. Một số doanh nghiệp đã tham gia phát triển loại hình này như VinFast có 4.500 tủ, Selex Motors gần 120 tủ và Honda dự tính phát triển tại gần 800 đại lý.

Thủy Trương