Doanh nghiệp đề xuất giá vé cho người Việt vào casino 50 triệu một năm

Bộ Tài chính muốn tăng giá vé vào casino với người Việt lên 2,5 triệu một ngày nhưng doanh nghiệp muốn giữ nguyên và đề nghị nếu mua theo năm chỉ 50 triệu đồng.

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất cho người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định. Theo đó, người Việt sẽ phải mua vé với mức giá 2,5 triệu đồng theo ngày hoặc 50 triệu đồng theo tháng. Con số này gấp 2-2,5 lần mức đang áp dụng.

Góp ý với cơ quan soạn thảo, Công ty TNHH dự án Hồ Tràm kiến nghị giữ nguyên mức vé ngày là 1 triệu đồng. Đồng thời, họ đề xuất mức 50 triệu đồng áp dụng theo năm, thay vì theo tháng như phương án của Bộ Tài chính. Quy định này, theo doanh nghiệp, được tham chiếu từ Singapore, quốc gia hiện áp dụng khoảng 3 triệu đồng cho vé 24 giờ và 60 triệu đồng cho vé một năm.

Hiện, nhà điều hành chỉ quy định giá theo ngày và tháng, không quy định giá theo năm. Với mức 50 triệu một năm, tương ứng người chơi chỉ phải bỏ chưa tới 4,2 triệu đồng một tháng. Như vậy, mức này chỉ bằng khoảng 16,8% so với hiện hành và 8,4% so với phương án của Bộ Tài chính.

Theo Công ty TNHH dự án Hồ Tràm, việc duy trì mức giá 50 triệu một năm sẽ đảm bảo tính khả thi, sức cạnh tranh với các thị trường khu vực, đồng thời khuyến khích người chơi hợp pháp trong nước lựa chọn kênh casino được cấp phép. Điều này sẽ góp phần hạn chế hoạt động casino trái phép, tối đa hóa nguồn thu ngân sách từ vé và thuế.

Ngoài doanh nghiệp này, Công ty Đầu tư và phát triển Phú Quốc cũng kiến nghị mức thấp hơn của Bộ Tài chính. Cụ thể, họ cho rằng giá vé 24h nên là 1,5 triệu đồng hoặc 35 triệu đồng một tháng. Mức này thấp hơn khoảng 30-40% so với đề xuất của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính không đồng tình với các kiến nghị trên. Theo cơ quan này, tăng giá như đề xuất nhằm đảm bảo tương quan so với mức hiện nay và không khuyến khích người không đủ năng lực tài chính vào chơi casino.

Ở khía cạnh này, Bộ Tư pháp cho rằng việc nâng giá vé vào cửa để đánh giá năng lực tài chính của người chơi là không phù hợp. Bộ này đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất phương án khả thi, giải trình rõ hơn với việc nâng giá vé.

Song Bộ Tài chính phản hồi rằng nội dung này đã được báo cáo và được duyệt bởi Chính phủ, Bộ Chính trị. Họ khẳng định quy định về năng lực tài chính này để phù hợp với xu hướng quốc tế, điều kiện thực tế, hạn chế chảy máu ngoại tệ do thủ tục hành chính phức tạp.

Nghị quyết 8 được Chính phủ ban hành tháng trước, cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang). Đồng thời, Chính phủ thí điểm trong 5 năm việc cho người Việt vào chơi tại casino Hồ Tràm (TP HCM) và Vân Đồn (Quảng Ninh).

Hiện, cả nước có 9 dự án casino hoạt động (6 quy mô nhỏ và 3 lớn). Trong đó, casino đầu tiên cho người Việt vào chơi là Corona Phú Quốc, do Công cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư. Casino này nằm trong quần thể dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, gồm 1.470 máy trò chơi, 147 bàn chơi.

5 năm thí điểm, số lượt người Việt vào chơi casino chiếm 52% tổng lượt khách, đóng góp 88% doanh thu casino. Trong đó, giai đoạn trước 2023, do dịch bệnh Covid nên người Việt chiếm bình quân 71% tổng lượt khách và 87,9% doanh thu. Tới 2024, số lượng khách người Việt giảm còn 12%, và doanh thu cũng giảm 71%, từ 4.177 tỷ đồng của 2023 xuống còn 1.207 tỷ đồng của 2024.

Phương Dung