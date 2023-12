Doanh nghiệp có thể khuyến mại tới 100%

Theo chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2023, các doanh nghiệp có thể triển khai ưu đãi đến 100%, kéo dài đến 10/1 năm sau.

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương vừa phát động chương trình "Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023" tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chương trình diễn từ ngày 4/12 đến ngày 10/1/2024 trên toàn quốc.

Bộ Công Thương phát động chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2023.

Theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, với chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2023, tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại, trong đó hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại có thể lên đến 100% tùy lựa chọn của doanh nghiệp, thay cho việc bị giới hạn ở mức 50%.

Đồng hành với chương trình là sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức và người dân trong việc quảng bá, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát... hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp, góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

Đến nay, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, ngân hàng như: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank); Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ; Công ty Cổ phần Vincom Retail...

Bà Venus Teoh Kim Wei - Phó tổng giám đốc Sabeco, cho biết: "Tham gia chương trình là cơ hội để chào bán những sản phẩm chất lượng ở mức giá hợp lý, đồng thời tăng sự gắn kết hình ảnh Bia Saigon như một phần gắn liền với văn hóa ẩm thực Việt, đặc biệt là trong dịp Tết sắp đến".

Để hưởng ứng, Bia Saigon đã tung một loạt chương trình khuyến mại trong khuôn khổ chiến dịch Tết mang tên "Đón Tết rồng - nhân bội lộc" chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Trong đó, có chương trình đặc biệt đón chào năm Rồng, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu 63 phong bao lì xì có con Rồng bằng vàng, tượng trưng cho lời chúc một năm khởi sắc mà Bia Saigon muốn gửi đến người dân Việt Nam.

Bà Venus Teoh Kim Wei cho biết, chiến dịch Tết năm nay cũng thể hiện cam kết ủng hộ của Sabeco đối với Bộ Công Thương trong việc khuyến khích người tiêu dùng Việt ủng hộ và sử dụng thương hiệu, sản phẩm Việt.

"Tại Sabeco, chúng tôi luôn không ngừng cải tiến chất lượng thương hiệu và sản phẩm như một phần trong cam kết của chúng tôi là nâng tầm vị thế thương hiệu Việt không chỉ tại thị trường trong nước mà còn trên thế giới", bà Venus Teoh Kim Wei nói.

Theo Cục Xúc tiến thương mại, tiếp nối những kết quả đạt được những năm trước, đồng thời với những hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kích cầu, phát triển và đẩy mạnh các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa được Bộ Công Thương triển khai trong thời gian qua, chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các năm trước, giúp tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, góp phần vào sự tăng trưởng nền kinh tế của Việt Nam năm 2023.

Trước đó, sau 3 năm liên tiếp triển khai vào các năm 2020, 2021 và 2022, chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia cho thấy những kết quả khả quan, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên cả nước. Riêng năm 2022, chương trình đã thu hút gần 70.000 chương trình khuyến mại do doanh nghiệp hưởng ứng thực hiện, góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 11/2022 đạt 514,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng 10/2022 và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước; tháng 12/2022 đạt 515,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả này đã góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ của Bộ Công Thương về kích cầu tiêu dùng nội địa, kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu hàng hóa, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng nền kinh tế của Việt Nam.

(Nguồn và ảnh: Bộ Công Thương)