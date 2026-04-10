'Doanh nghiệp cần một cuộc cách mạng tái thiết, thay vì tái cấu trúc'

Doanh nghiệp cần tái thiết từ tư duy đến mô hình vận hành để ứng phó "cuộc chiến" về nhân lực, công nghệ…, theo TS. Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Đại học quốc tế FPT.

Quan điểm được chia sẻ tại hội thảo chiến lược "Tái thiết quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số" do Swinburne Vietnam tổ chức. Sự kiện có hơn 150 doanh nghiệp và 300 nhà lãnh đạo cấp cao, chuyên gia và ứng viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Swinburne (Swinburne MBA) tham dự.

Mở đầu hội thảo, TS. Hoàng Việt Hà đặt vấn đề doanh nghiệp hiện nay vận hành trong một thị trường cạnh tranh thông thường, đồng thời, ở giữa những "cuộc chiến" khốc liệt, gồm: địa chính trị - những tác động từ vĩ mô đòi hỏi sự thích ứng tức thì; tốc độ và công nghệ - đua sức mạnh với sự phát triển thần tốc của công nghệ; sự chú ý - làm sao để định vị thương hiệu giữa biển thông tin nhiễu loạn, nhân lực và niềm tin - thu hút tài năng, xây dựng sự tin tưởng trong thị trường bất định.

Trước những áp lực này, những khái niệm như "đổi mới" hay "tái cấu trúc" đã không còn đủ, TS. Hà nhấn mạnh. "Doanh nghiệp cần một cuộc cách mạng Tái thiết (Reinventing), thay đổi từ tư duy gốc rễ đến mô hình vận hành để không bị nghiền nát trong các cuộc chiến này".

Tại phiên thảo luận chuyên sâu chia thành phòng, chuyên gia cụ thể hóa lộ trình tái thiết qua ba "mặt trận" trọng yếu: hiệu quả kinh doanh cao, chuyển đổi số nhanh và trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Tại phòng 1, ông Trần Đình Khiêm - Giám đốc Ngân hàng số Techcombank, cựu sinh viên Swinburne - mở ra góc nhìn về "Chuyển đổi kép", nơi công nghệ số phải song hành cùng giá trị bền vững. Kim chỉ nam cho quá trình số hóa tại Techcombank là sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ ba chiến lược: Digital (Số hóa mọi khía cạnh), Data (Khai thác tối ưu dữ liệu) và Talent (Phát huy năng lực con người). Định hướng này tập trung vào thay đổi tư duy cốt lõi, đồng hành cùng mục tiêu chuyển đổi xanh toàn diện.

Song song, ông Trần Trung Dũng - CEO Mutosi Group Vietnam mang đến những bài học "xương máu" về việc tối ưu hiệu quả kinh doanh trong vận hành hàng ngày từ những chi tiết nhỏ nhất. Việc tối ưu hóa là kiến tạo một bộ máy vận hành linh hoạt, có khả năng phản ứng nhanh với mọi kịch bản của thị trường, thay vì chỉ cắt giảm chi phí.

Trong phòng 2, đại diện từ doanh nghiệp truyền thống đến startup công nghệ cùng "mổ xẻ" bài toán số hóa. TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc Medlatec nhận định, chuyển đổi số y tế đang "đi vào luật", thay vì làmột lựa chọn. Tại Medlatec, quá trình số hóa sẽ đi qua ba lớp, từ số hóa một dịch vụ sang số hóa trải nghiệm, rồi tiến tới số hóa quản trị.

Ông Phạm Chí Nhu - CEO Coolmate cũng nhận định, cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở thực trạng năng suất lao động còn thấp. Theo ông, tái thiết bằng chuyển đổi số và tự động hóa là con đường ngắn nhất để tăng năng suất.

Tham gia phòng 3, ông Nguyễn Quang Khánh - Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị JW Marriott Hà Nội chia sẻ tư duy về trải nghiệm khách hàng. "Trong thời đại AI và tự động hóa chiếm lĩnh, điều duy nhất giúp phân định đẳng cấp trải nghiệm chính là cảm xúc", ông nói.

Theo đó, việc tái thiết trải nghiệm tại JW Marriott là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dữ liệu thông minh và "trái tim" con người, nơi công nghệ phục vụ cho những kết nối nhân văn nhất.

Ông Nguyễn Phú An - Phụ trách Chiến lược, nguyên Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng FPT Telecom đã phác thảo lộ trình tối ưu hóa dữ liệu để tạo đà tăng trưởng đột phá. Theo ông, sức mạnh của AI và dữ liệu nằm ở khả năng phân tích cảm xúc và câu chuyện cá nhân, từ đó kiến tạo 'sự thấu cảm', điểm chạm trong việc nâng cấp trải nghiệm khách hàng.

Hội thảo khép lại với phiên thảo luận bàn tròn giữa các diễn giả và TS. Hoàng Việt Hà. Trong đó, màn tóm lược chiến lược từ ông Đào Phương Bắc - Giám đốc EY-Parthenon cung cấp một "bản đồ" quản trị cho doanh nghiệp Việt dưới góc nhìn của một nhà tư vấn chiến lược toàn cầu. Bản đồ vẽ ra ba khu vực trọng yếu: cạnh tranh ở đâu, phân khúc khách hàng là gì và đâu là thị trường.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khẳng định vai trò của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Swinburne (Swinburne MBA) trong đào tạo, đồng thời, là hệ sinh thái trang bị cho nhà lãnh đạo "vũ khí" thực chiến: tư duy hệ thống để giải quyết các cuộc chiến vĩ mô, khả năng làm chủ công nghệ trong chuyển đổi số, nghệ thuật quản trị nhân sự dựa trên sự thấu cảm. Những điều này được tích hợp trong lộ trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của Swinburne Vietnam.

Nhật Lệ