Chủ nhật, 24/8/2025, 23:18 (GMT+7)

Đoàn diễu binh hợp luyện lần hai trên đường phố Thủ đô

Suốt hai tiếng tối 24/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng hợp luyện lần hai trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Buổi hợp luyện diễu binh diễu hành bắt đầu lúc 20h tại quảng trường Ba Đình. Tham dự có 16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia. Trong ảnh là các khối vũ trang di chuyển trên đường Hùng Vương sau khi diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Giang Huy

Pháo phản lực bắn loạt BM-21 và tổ hợp tên lửa Scud-B trên xe đặc chủng của Binh chủng Pháo binh rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy

Người dân hò reo khi đoàn xe của quân đội và công an di chuyển đến ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. Đây là một trong những điểm cuối của hành trình, nơi nhiều người dân đợi từ sáng để được xem. Ảnh: Lưu Quý

Người dân giơ tấm bảng "Đã quá Tổ quốc ơi" sau khi kết thúc buổi hợp luyện.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành cấp Nhà nước sẽ diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức vào ngày 2/9.

Nhóm phóng viên

