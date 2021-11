Đoàn đại biểu TP HCM họp Quốc hội trực tuyến do hai người là F0

Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM được phép họp trực tuyến đợt 2, những đại biểu của đoàn nhưng công tác ở Trung ương vẫn dự trực tiếp tại Nhà Quốc hội.

Theo Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, ngoài đoàn TP HCM và Kiên Giang, tất cả đoàn đại biểu các tỉnh, thành đều dự họp tập trung tại nhà Quốc hội. Đợt họp thứ 2, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ bắt đầu ngày mai (8/11).

Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM báo cáo có hai trường hợp nhiễm Covid-19; các đại biểu đoàn Kiên Giang đang cách ly y tế theo quy định của tỉnh vì tiếp xúc với một ca F0.

"Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã xin ý kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và được đồng ý", ông Cường cho hay.

Do vậy, đại biểu đoàn TP HCM sẽ dự trực tuyến tại điểm cầu TP HCM. Các đoàn dự họp trực tiếp, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Y tế xét nghiệm định kỳ, mỗi đợt cách nhau 72 tiếng cho các đại biểu, cán bộ nhân viên khối phục vụ... để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Hoàng Phong

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bắt đầu từ sáng 20/10. Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp được chia làm hai đợt họp trực tuyến (đợt 1) và tập trung (đợt 2), dự kiến bế mạc ngày 13/11. Đợt họp đầu tiên kết thúc hôm 30/10; điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, an ninh, an toàn kỳ họp được đảm bảo.

Theo chương trình, tại đợt họp thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường 2 ngày (có truyền hình và phát thanh trực tiếp) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; các báo cáo về công tác phòng, chống Covid-19, tình hình thực hiện Nghị quyết số 30 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024...

Quốc hội cũng dành 2,5 ngày (truyền hình và phát thanh trực tiếp) để chất vấn các thành viên Chính phủ, gồm bốn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (Y tế), Đào Ngọc Dung (Lao động Thương binh và Xã hội), Nguyễn Kim Sơn (Giáo dục và Đào tạo), Nguyễn Chí Dũng (Kế hoạch và Đầu tư). Theo thông lệ, kỳ họp cuối năm, Thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm.

TP HCM là địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội nhiều nhất cả nước (30 người). Một số đại biểu của Đoàn đang công tác ở Trung ương như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương Dương Văn Thăng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn... vẫn họp ở Nhà Quốc hội như các đại biểu khác.

Hoàng Thùy