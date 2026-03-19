'Doãn Chí Bình' Trần Khải Thái: Vợ cứu tôi vượt trầm cảm

Tài tử Hong Kong Trần Khải Thái, đóng "Thần điêu đại hiệp" 1995, nói biết ơn bạn đời giúp anh vượt qua giai đoạn trầm cảm nặng.

Theo Hong Kong Commercial Daily, Trần Khải Thái, 62 tuổi, vắng bóng sự kiện hơn ba năm qua, sắp tới, anh tái xuất với vai trò dẫn chương trình hai show truyền hình. Tại sự kiện ngày 18/3, tài tử cho biết trải qua giai đoạn không có động lực làm việc, vì thế biến mất khỏi giới giải trí.

Diễn viên Trần Khải Thái tại sự kiện ngày 18/3. Ảnh: HK01

Năm 2022, Trần Khải Thái có các biểu hiện trầm cảm nghiêm trọng. Anh không ra ngoài, tâm trạng căng thẳng, sợ hãi. Diễn viên uống thuốc ngủ nhưng không có tác dụng. Người duy nhất Trần Khải Thái tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên là vợ - giáo viên piano Trần Ý Hằng.

Giai đoạn đó, Trần Ý Hằng ngừng việc dạy đàn để ở bên chồng 24/24 giờ. Cô khích lệ bạn đời đi khám bác sĩ tâm thần, sử dụng thuốc theo hướng dẫn. Trần Ý Hằng cùng chồng rèn luyện thể thao.

Ngoài ra, tín ngưỡng cũng giúp tài tử đi qua giai đoạn tâm lý tồi tệ, đến nay anh hồi phục khoảng 70%, có thể trở lại công việc. Diễn viên khuyên bệnh nhân trầm cảm vượt bỏ rào cản để gặp bác sĩ điều trị. "Quá trình trị liệu có thể kéo dài nhưng uống thuốc đúng giờ có thể khắc phục tình trạng", Trần Khải Thái nói.

Trần Khải Thái và vợ. Ảnh: AM730

Diễn viên biết ơn Trần Ý Hằng nhẫn nại và bao dung với anh, dù những năm qua cô cũng khổ sở về tinh thần. Trong mắt anh, vợ là "thánh nhân", là người duy nhất giúp đỡ được anh. Trần Khải Thái cảm thấy may mắn vì tìm được bạn đời phù hợp còn khó hơn trúng giải độc đắc.

Vợ chồng gắn bó 28 năm, từ trước lúc kết hôn, họ thống nhất không sinh con. Diễn viên cho biết nếu làm cha, anh khó tính, yêu cầu cao với con cái, có thể nổi nóng nếu con làm trái ý mình. Ngoài ra, Trần Khải Thái không quá khao khát làm bố, không thích trò chuyện hoặc chơi với trẻ nhỏ thời gian dài. Trần Ý Hằng cũng thích cuộc sống chỉ có hai vợ chồng.

Tài tử nói anh và bạn đời đều không có nhiều nhu cầu vật chất, họ ở căn hộ cũ mấy chục năm, chăm sóc thú cưng. Trần Ý Hằng không mua sắm đồ hiệu đắt tiền. Cả hai thoải mái và vui vẻ với điều kiện sống hiện tại, không nghĩ đến chuyển sang nhà mới to đẹp hơn.

Hôn nhân không con cái của tài tử đóng Doãn Chí Bình Trần Khải Thái (mặc đồ xanh) trong "Thần điêu đại hiệp", đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng. Video: TVB

Trần Khải Thái lớn lên trong gia đình khá giả, học đại học ngành Kinh tế ở Canada. Năm 1984, anh về Hong Kong làm việc ở ngân hàng. Thấy công việc nhàm chán, anh từ chức, gia nhập làng giải trí từ năm 1990.

Tài tử đóng nhiều phim của TVB như Bằng chứng thép 2, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Doãn Chí Bình), Nan huynh nan đệ, Địa ngục thiên sứ... Từ năm 1998, anh đóng phim cho đài ATV, được khán giả khen diễn xuất qua Khử tà diệt ma, Tung hoành tứ hải, Hiệp cốt nhân tâm... Ngoài vai trò diễn viên, Trần Khải Thái gây tiếng vang với vai trò MC chương trình Ai là triệu phú bản Hong Kong.

Như Anh (theo HKCD)