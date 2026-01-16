Bò làm khô gọi là khô bò, vậy tại sao cá làm khô gọi là cá khô?

Một câu đố tưởng chừng rất đời thường nhưng lại khiến nhiều người phải đứng hình vì sự linh hoạt và tinh tế của tiếng Việt.

Tiếng Việt vốn nổi tiếng phong phú và linh hoạt, nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi khiến người dùng "xoắn não". Cùng là thực phẩm được làm khô, mực và bò đều đứng sau chữ "khô", tạo thành khô mực, khô bò nghe rất quen tai. Thế nhưng với cá hay tôm, cách gọi lại đảo chiều thành cá khô, tôm khô dù về bản chất vẫn là cá được phơi hay sấy khô.

Ảnh minh họa.

Nếu đổi thành khô cá, nhiều người sẽ cảm thấy vừa lạ tai vừa không tự nhiên. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu tiếng Việt có đang thiếu nhất quán hay không. Có người cho rằng đó chỉ là thói quen ngôn ngữ, người khác lại nghĩ rằng còn ẩn chứa quy luật nào đó phía sau. Càng suy nghĩ, người ta càng nhận ra chỉ một cách gọi tên món ăn cũng đủ làm bật lên sự tinh tế của ngôn ngữ.

Đây không chỉ là câu đố mẹo vui mà còn là thử thách tư duy về cách người Việt đặt tên sự vật. Chính điều này làm cho tiếng Việt trở nên sinh động và giàu bản sắc. Bạn đã từng thắc mắc về điều này chưa, hay chỉ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên?

