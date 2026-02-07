Câu đố này không đánh đố kiến thức mà thử thách khả năng hiểu nghĩa từ ngữ trong tiếng Việt, bạn có tự tin mình không bị mắc bẫy.

Tiếng Việt có nhiều từ đa nghĩa, chỉ cần đặt cạnh nhau là đủ tạo ra những cú đánh lạc hướng cực kỳ tinh vi. Câu đố "Con cua 8 cẳng 2 càng, bò qua bò lại hỏi bò mấy chân?" khiến người nghe ngay lập tức liên tưởng đến hành động "bò" của con cua. Chính chi tiết này làm nhiều người vội vàng suy luận theo hướng chuyển động thay vì đối tượng được hỏi.

Con cua 8 cẳng 2 càng, bò qua bò lại hỏi bò mấy chân? Ảnh minh họa.

Một số người còn bắt đầu đếm càng, đếm cẳng, rồi rơi vào vòng lặp suy nghĩ rối rắm. Thực chất, câu đố không yêu cầu quan sát con cua mà đánh vào sự nhạy bén khi tách nghĩa của từ ngữ. Đây là kiểu đố mẹo quen thuộc trong tiếng Việt, nơi chỉ cần hiểu sai một chữ là đáp án đi chệch hoàn toàn. Càng suy luận phức tạp, người chơi lại càng dễ mắc bẫy. Chính sự đơn giản bị che giấu đó làm cho câu đố trở nên thú vị.

